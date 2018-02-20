السويد ترغب في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة بمصر

عمر سالم استقبل مساء أمس الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، آن ليند وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد ، ويان تسيلف سفير السويد بالقاهرة وعدد من ممثلى شركة ABB . أكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على تطلع مصر تعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل

عمر سالم

استقبل مساء أمس الإثنين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، آن ليند وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد ، ويان تسيلف سفير السويد بالقاهرة وعدد من ممثلى شركة ABB .

أكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على تطلع مصر تعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الإتحاد الأوروبى حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأوضح أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى على مواجهة التحديات فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكافة المشتركين حتى يمكن العمل من خلال التحكم الذاتى لمنظومة شبكتى النقل والتوزيع .

ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر وجارى تقييم العروض المقدمة من ثلاثة تحالفات منها شركات يابانية وصينية وأمريكية مع بعض الشركات المصرية المشاركة في هذا المشروع.

كما أشار إلى الإهتمام الذى يولية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة موضحاً خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 42% حتى عام 2035.

وأوضح شاكر إلى ان موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية تعملا على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.

وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركةAfrica International Euro القبرصية لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان الذى يهدف إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان.

أشادت آن ليند وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبة بلادها فى الإستفادة منها وفتح مجالات الشراكة والتعاون الممتد بين الجانبين وعلى وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية.

ومن جانبه، أشاد الوزير بحجم التعاون والإنجازات بين قطاع الكهرباء وشركة ABB ورغبة القطاع فى مد جسور التعاون مع الشركة للاستفادة من أحدث التكنولوجيات المتاحة لديها.

كما أشاد ممثلو شركة ABB بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة المجالات وأعربوا عن رغبتهم فى التعاون مع القطاع فى عدد من المجالات من بينها نقل التكنولوجيات المطلوبة للمساهمة في مشروعات الربط وزيادة سعات الربط الحالي، وخبرة الشركة فى العديد من المجالات المتصلة بقطاع الكهرباء .

كما أعرب ممثلو الشركة عن تقديرهم أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر والتى تؤهلها لتكون مركز إقليمى للطاقة.