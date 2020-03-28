السويدي : 5 ملايين جنيه من اتحاد الصناعات لدعم جهود مواجهة «كورونا»

تقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الوزراء، وكامل أعضاء الحكومة، على كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ڨيروس "كورونا" المستجد

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن اتحاد الصناعات سوف يساهم بـ 5 ملايين جنيه ليتم توجيهها إلى شراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، دعماً لجهود الدولة في مواجهة ڨيروس “كورونا” المستجد.

جاء تأكيد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معه وبحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية .

وخلال الاجتماع، تقدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكامل أعضاء الحكومة، على كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ڨيروس “كورونا” المستجد، وكذلك على إجراءات دعم الصناعة المصرية والحفاظ عليها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات أيضا خلال الاجتماع إلى رغبة عدد من رجال الأعمال للمشاركة في توفير المستلزمات الطبية المختلفة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً : “هذا من أهم احتياجاتنا اليوم”.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع اليوم لمتابعة حركة العمل بالمصانع، خاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج فيها، بهدف الاطمئنان أيضا على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس “كورونا” المستجد.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع هذه الفترة؛ حتى تستمر عجلة الانتاج في الدوران.

وشدد على أنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الانتاج، وأن العمال يستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين.

وأكد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين.

وأشار إلى أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة، حتى لا تتوقف أي صناعة.