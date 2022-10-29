السويدي يطمئن المواطنين : الأسعار ستنخفض الفترة المقبلة

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه يوجد تحد واعد جدَا وهو قطاع المحاجر والمناجم، وهي المدد التي يتم طرحها للمستثمرين المصري والأجنبي بإدارة المحجر والمنجم غير كافية، لأنها صناعة طويلة الأمد.

وأضاف السويدي، أن الصناعة المصرية ينقصها المعامل المعتمدة لاختبار المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا، ولو تم تحويل معاملة الجامعة إلى معامل اختبار سيصبح استثمارا ضخما، ولدينا خطة لزيادة الصادرات خلال 5 سنوات إلى 100 مليار دولار.

وأوضح السويدي، أن مبادرة يوم الخميس الماضي، ليست مبادرة لزيادة الأسعار نهائيا، هي مبادرة للاستقرار، مبادرة لجذب الاستثمار، مبادرة إدونا فرصة بس شهرين ثلاثة الأسعار تنزل.

وأكد المهندس محمد السويدي، أن رسالة رجال الصناعة في المؤتمر اليوم: بنطمن الناس الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار السلع.

جاء ذلك خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.