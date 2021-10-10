طاقة

«السويدي» و«المصرية الصينية» تقتنصان ممارسة كابلات كهربائية لخط «شرق القاهرة – الاستاد»

تقدمت 3 شركات محلية وأجنبية بعروضها المالية والفنية للمنافسة على الممارسة
عمر سالم 9:49 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21 9:49 ص, الأحد, 10 أكتوبر 21

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اقتنصت شركتا السويدي «إيجيتك» و«المصرية الصينية» ممارسة توريد وتركيب كابلات كهربائية جهد 220 كيلوفولت لخط «شرق القاهرة – الاستاد»، والتى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال شهر سبتمبر الماضى على الشركات العاملة فى السوق المحلية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الممارسة تتضمن تنفيذ خطين للأسلاك الكهربائية بإجمالى أطوال تصل لنحو 8 كيلومترات، وفازت شركة السويدي بالخط الأول، من محطة محولات شرق القاهرة إلى محولات الاستاد.

وأضافت المصادر أن الخط الثانى فازت به «الشركة المصرية الصينية»، بإجمالى طول يبلغ 3.75 كيلومتر، بداية من محطة الاستاد إلى اتجاه محولات شرق القاهرة.

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وتقدمت 3 شركات محلية وأجنبية بعروضها المالية والفنية للمنافسة على الممارسة، تضم كلًا من شركة «السويدى»، و«هينج تونج»، إضافة إلى «المصرية الصينية».

وأوضحت أن الممارسة سيتم تنفيذها بنظام تسليم المفتاح، متضمنة الألياف الضوئية الكاملة بملحقاتها، وأنه جارٍ التفاوض على البنود النهائية للممارسة بين مسئولى «المصرية لنقل الكهرباء» والشركات الفائزة، تمهيدًا لتوقيع العقد خلال الشهر الحالى وبدء التنفيذ.

وقالت المصادر إن الأسعار شاملة الضرائب، موضحة أنه سيتم تمويل المشروع عبر المشروعات الاستراتيجية للدولة والموجهة لقطاع الكهرباء ضمن خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية والتحول نحو الشبكات الذكية.

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وتستهدف «الشركة المصرية» العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عامًا فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.

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ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية، الذى شهد ارتفاعًا مؤخرًا، إلى 60 ألف ميجاوات، بفائض بلغ 20 ألف ميجاوات، ما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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