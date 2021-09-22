السويدي والسويس للصلب والمراكبي وقنديل أبرز مرشحي انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

تستعد عدد من الشركات لخوض إنتخابات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات لعام 2021.

تستعد عدد من الشركات لخوض إنتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات لعام 2021.

وشملت قائمة المرشحين كل من اللواء مهندس عماد أحمد الألفي ،ممثلا عن شركة المصرية لتكنولوچيا الطحن المتقدمة( إيجات).

كما ضمت قائمة المرشحين رجل الأعمال رفيق الضو، ممثلا عن شركة السويس للصلب، والمهندس حسن المراكبي ممثلا عن شركة المراكبي للصلب.

كما شملت القائمة عمرو لبيب ممثلا عن صناعة القضبان وأسلاك النحاس إحدي شركات السويدي إلكتريك، وأيضا عمرو قنديل ممثلا عن شركة قنديل للصلب.

كما تضم القائمة سعيد جزر ممثلا عن شركة ميريتال للصناعات المعدنية( صناعة الزنك)، ورجل الأعمال ونيس عياد ممثلا عن شركة ميتاد حلوان العاملة في صناعة حديد التسليح.

كما تضم القائمة راشد توكل ممثلا عن شركة توكل للصناعات المعدنية والهندسية، وأيضا رأفت قطب ممثلا عن شركة الدولية لصهر المعادن.

وشملت قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أحمد علي رضوان ممثلا عن شركة رضوان ستيل ( الرضوان للمنتجات الحديدية).

وشملت القائمة ايضا رجل الأعمال إيهاب وصفي ممثلا عن صناعة المصوغات والمجوهرات.

وعلمت المال انه من المنتظر غلق باب الترشح علي عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الأسبوع القادم.