السويدي والأسمنت المصري يرفعان أسعارهما لمتوسط 1100 جنيه للطن

عمر سالم:أعلنت شركة السويدي للأسمنت عن زيادة اسعارها بداية من 4 مارس بمتوسط 50 جنيها للطن ليصل سعر الطن لنحو 1100 جنيه للمستهلك. وقال أحد التجار فى تصريحات لـ"المال" ان المصانع تتسابق لزيادة اسعارها، وأخطرت شركة السويدي للأسمنت انه من المقرر زيادة الأسعار بداية من اليوم ليصل سعر طن الأس

عمر سالم:

أعلنت شركة السويدي للأسمنت عن زيادة اسعارها بداية من 4 مارس بمتوسط 50 جنيها للطن ليصل سعر الطن لنحو 1100 جنيه للمستهلك.





وقال أحد التجار فى تصريحات لـ”المال” ان المصانع تتسابق لزيادة اسعارها، وأخطرت شركة السويدي للأسمنت انه من المقرر زيادة الأسعار بداية من اليوم ليصل سعر طن الأسمنت العادي المعبأ تسليم مصنع إلى 1010 جنيه بدلا من 970 جنيها ونحو 1100 جنيه للمستهلك.

وأوضح أن طن أسمنت المقاوم المعبأ ليصل إلى 1040 جنيه تسليم مصنع ونحو 1150 جنيها للمستهلك، ويصل سعر طن أسمنت الواحة المعبأ لنحو 890 جنيها تسليم مصنع ونحو 1000 جنيه للمستهلك.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، إن شركة أسمنت وادي النيل مالكة مصنع الأسمنت المصري أرسلت اخطارا بزيادة أسعارها بداية من الاثنين بمتوسط 40 جنيها للطن.

وأضاف عبدالخالق أن طن الاسمنت المصري سيصب لنحو 1005 جنيه تسليم مصنع و نحو 1055 جنيه مستهلك، موضحا ان بعض المصانع تقوم بزيادة اسعارها مرتين اسبوعيا.