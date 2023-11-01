السويدي وأكاديمية الطاقة والمياه توقعان مذكرة للتدريب وتبادل الخبرات والاستشارات بالطاقة والصناعة

استقبلت اليوم كل من شركة السويدي للتعليم التكنولوجيED Tech وأكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إلكتريك، وفدًا من “أكاديمية الطاقة والمياه”، أحد معاهد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشراكة إستراتيجية مع شركة “أكوا باور إنترناشونال” المملوكة جزئيًّا لصندوق الاستثمارات العامة.

وعلى هامش الزيارة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات، ومدّ جسور التعاون بين الطرفين المعنيين بالتدريب للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتعليم 2030 في الوصول إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتدريب، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 الخاصة بتطوير المخرجات للتنمية المستدامة من خلال التدريب والتطوير وفق متطلبات التدريب التقني.

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي للتعليم التكنولوجي EDTECH، إن التعاون مع مؤسسة كبرى كأكاديمية الطاقة والمياه قائم على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الطاقة والصناعة والتعليم العالي، وبناء شراكات مهمة، وترسيخها في المجالات التدريبية والأكاديمية والبحثية.

وأضاف السويدي أن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الطاقة والمياه ستعزز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات التدريبية والاستشارية من حيث المدربون وأساليب التدريب الحديث،

لافتًا إلى أن توقيع السويدي مذكرات تفاهم مع المؤسسات المختلفة يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وإمدادهم بالتدريبات النظرية المتخصصة إلى جانب التدريب العملي، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأوضح أن ذلك يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الطاقة والمياه، المهندس طارق الشمراني، أن هذه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها جمهورية مصر العربية ما هي إلا امتداد لجهود تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص في مجالات الطاقة والصناعة بهدف التبادل المعرفي وتطوير أساليب تدريب حديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة والأداء.

وأضاف الشمراني: من المتوقع أن يلعب هذا التعاون دورًا هامًّا في ترسيخ قدرة المعرفة على بناء الأداء في صفوف الأجيال الحالية والقادمة،

وذلك من خلال تبادل الاستشارات والمدربين وتخصيص برامج تدريبية تُنفذ في مقر أكاديمية الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية ومقر أكاديمية السويدي الفنية في جمهورية مصر العربية نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة لهذا التعاون.