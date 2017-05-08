السويدي: معارض خلال رمضان والأعياد بكل المحافظات

عمر سالم وأحمد اللاهونىقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيتم بداية من شهر رمضان المبارك فى إقامة عدد من المعارض بكل المحافظات لطرح المنتجات لصالح المواطنين للتخفيف من حدة الأسعار الحالية.وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد اليوم، أن المعارض ستكون بالتنسيق مع الصندوق الا



عمر سالم وأحمد اللاهونى

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيتم بداية من شهر رمضان المبارك فى إقامة عدد من المعارض بكل المحافظات لطرح المنتجات لصالح المواطنين للتخفيف من حدة الأسعار الحالية.

وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد اليوم، أن المعارض ستكون بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى كما سيتم إقامة عدد من المعارض خلال الأعياد وموسم المدارس لتوفير المستلزمات.

واشار إلى أنه سيتم أيضا توفير مستلزمات تجهيز العروسين، كما أن تلك المعارض ستسهم فى تعريف القطاعات الصناعية ببعضها البعض مثل الهندسية والمنسوجات ومواد البناء وغيرها، مما سيسهم فى رفع كفاءة المصانع المصرية.