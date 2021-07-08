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السويدي: مصر تستحوذ على 50% من الإيرادات و20% للخليج ومثلها لأفريقيا و10% لأوروبا (فيديو)

الكابلات ستسحوذ على 40% من ايرادات السويدي اليكتريك خلال الفترة المقبلة
أحمد علي 9:57 م, الخميس, 8 يوليو 21 9:57 م, الخميس, 8 يوليو 21

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كشف المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “السويدي إليكتريك”، أن مصر تستحوذ حاليًا على 50% من إيرادات المجموعة، فيما تسجل دول الخليج نحو 20% من الإيرادات ومثلها لدول افريقيا، و10% للدول الأوروبية.

وأضاف السويدي في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة يوتيوب، أنه على صعيد القطاعات، فإن الكابلات ستسحوذ على 40% من الإيرادات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حصة مماثلة لقطاع المقاولات فيما ستؤول الـ 20% المتبقية لصالح قطاع الصناعات والذي يضم العدادات والمحولات والتكنولوجيا الحديثة.

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وأشار للبرنامج الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع في السابعة مساء كل خميس، إلى أن المجموعة تُركز على مجال التكنولوجيا واستخداماتها، إذ تسعى لإدخال الوسائل التكنولوجيا المختلفة في كل مراحل الصناعة سواء في الكابلات أو المحولات أو العدادات.

يذكر أن القوائم المالية للسويدى إليكتريك كشفت عن تحقيق الشركة نموًا بنسبة %14 فى الإيرادات خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 12.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنحو %75 ليصل إلى 700.1 مليون جنيه.

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وتقدر القيمة السوقية لمجموعة السويدي اليكتريك بنحو 17.7 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسمال الشركة 2.184 مليار جنيه، موزعًا على 2.184 مليار سهم، فيما يتكون هيكل ملكية الشركة من صادق السويدي بنسبة 25.02% و أحمد السويدي بنسبة 25.01% و محمد السويدي بـ 17.65% وعزة السويدي بنسبة 2.97% وزينب السويدي بـ 2.97% و منى السويدي بـ 2.97% .

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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