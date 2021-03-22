السويدي: مخاطبة جميع المصانع لتحديد قدرات الإنتاج وأفضل الأسعار لمشروعات «حياة كريمة»

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية مشروع الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ودوره في دعم الصناعة الوطنية.

وقال إن حجم الأعمال المطلوب سوف يساهم بالفعل في تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع.

وتابع أنه سيتم مخاطبة جميع المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الإنتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار.

وأكد على أن هناك حماساً واستعداداً شديداً في قطاع الصناعة للمشاركة في هذه المبادرة وأن الكل سيعمل على نجاحها.

رئيس اتحاد الصناعات قال ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري.

وحضر في الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجتماع جاء بهدف متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمُستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف .

وقال أن حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جداً، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل المشروعات وتفاصيلها، والحكومة جاهزة لسداد الدفعات المُقدمة للمصانع والشركات لمُستلزمات لمدة 3 سنوات، سيتم الاعتماد فيها على المنتجات من المصانع المحلية.

وشدد على أن الهدف من الإعتماد على المنتجات المصرية في هذه المُبادرة هو تشجيع الصناعة الوطنية، والحصول على تخفيضات في الأسعار، ووفورات نظراً للحجم غير المسبوق من الأعمال والمُستلزمات التي سيتم شراؤها ضمن مشروعات المبادرة.

ووجه رئيس الوزراء بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع، بالاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في الـ 51 مركزا المستهدفة بالمرحلة الأولى.

وأوضح أنه سوف يعقد اجتماعأً آخر بعد انقضاء هذه المهلة، لمراجعة الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد، حتى يتسنى عرض التصور النهائي على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض وزير الإسكان تقريراً حول المهمات المطلوبة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي التي تعدُ قطاعأً مهمأً ومركزياً ضمن مشروعات المبادرة في إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وتناول خلال العرض على نحو تفصيلي المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، والمواسير لشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، وتحديد المواصفات المطلوبة من كل مهمة.