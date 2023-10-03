السويدي للطاقة والسلاب للصناعة.. التشكيل النهائي لهيئات مكاتب لجان البرلمان

واستقرار الاقتصادية والزراعة والخطة والموازنة

السويدي للطاقة والسلاب للصناعة.. التشكيل النهائي لهيئات مكاتب لجان البرلمان
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:08 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن تغيير طفيف برئاسة 4 لجان وهيئة مكاتب عدد من اللجان.

وفيما يلي التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب وهي كالتالي:

لجنة الصناعة
محمد مصطفى السلاب – الرئيس
معتز محمود – وكيل
شحاته أبو زيد – وكيل
شيرين عليش – أمين السر

لجنة الطاقة والبيئة
طلعت السويدي – الرئيس
محمد جنيدي – وكيل
رشا رمضان – وكيل

خالد عبد المولى – أمين سر

لجنة الإسكان
محمد عطية الفيومي – رئيس

طارق شكري – وكيل

أحمد عبد المجيد – وكيل

أمين مسعود – أمين سر

لجنة الشئون العربية
أحمد فؤ اد أباظة – رئيس

عباس السادات – وكيل

أيمن محسب – وكيل

أحمد مقلد – أمين سر.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد كمال مرعي – رئيس
هالة أبو السعد – وكيل
محمد الجارحي – وكيل
مارسيل سمير – أمين سر

لجنة الشئون الأفريقية

شريف الجبلي – رئيس

محمود السيد سعد – وكيل
محمد سليم – وكيل

رشا أبو شقرة – أمين سر

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إبراهيم الهنيدى – رئيس

إيهاب الطماوي – وكيل

يحيى عيسوي – وكيل

ناصر عثمان – أمين سر

لجنة الإدارة المحلية
أحمد السجيني – رئيس

محمد الحسيني وكيل
محمد وفيق وكيل

عمرو درويش – أمين السر

لجنة التضامن الاجتماعي

عبدالهادي القصبي – رئيس
أحمد فتحي – وكيل
رضوي جعفر – وكيل

سلوى أبو الوفا – أمين سر

لجنة الدفاع والأمن القومي
اللواء أحمد العوضي – رئيس

إبراهيم المصري – وكيل
أحمد يحيى الجحش – وكيل
محمد راضي – أمين سر

لجنة الزراعة والري
هشام الحصري – رئيس
صقر عبد الفتاح – وكيل

حسن أبو قديرة – وكيل

محمد عبد القوى – أمين سر

لجنة الخطة والموازنة

فخري الفقي – رئيس
مصطفى سالم – وكيل
ياسر عمر – وكيل

عبدالمنعم إمام – أمين سر

اللجنة الاقتصادية

محمد سليمان – رئيس
محمد علي عبدالحميد – وكيل

نيفين حمدي – وكيل

عمرو القطامي – أمين سر

لجنة التعليم
.سامي هاشم – رئيس
ماجدة بكري – وكيل
منى عبد العاطي – وكيل
أمل عصفور – أمين سر

لجنة الصحة
أشرف حاتم – رئيس
محمد الوحش – وكيل
محمد العماري – وكيل
كريم بدر حلمي – أمين سر

لجنة حقوق الإنسان

طارق رضوان – رئيس
أيمن أبو العلا وكيل
محمد عبد العزيز – وكيل
محمد تيسير مطر – أمين سر

لجنة النقل والمواصلات
علاء عابد رئيس
وحيد قرقر وكيل
محمود الضبع – وكيل
محمد السيد عوض – أمين سر

لجنة العلاقات الخارجية

كريم درويش – رئيس
طارق الخولي – وكيل
سحر البزار – وكيل

أميرة صابر أمين سر

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوي – رئيس

أحمد نشأت منصور – وكيل

مارثا محروس – وكيل
محمد عبادة – أمين سر

لجنة الشباب والرياضة
محمود حسين – رئيس
سامر التلاوي – وكيل
محمد لبيب – وكيل
حازم إمام – أمين سر

لجنة الثقافة والإعلام
درية شرف الدين – رئيس
يوسف الحسيني – وكيل
نادر مصطفى – وكيل

هند رشاد – أمين سر

لجنة السياحة
نورا علي – رئيس
أحمد الطيبي – وكيل

محمد عبد المقصود – وكيل
أماني الشعولي – أمين سر

لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف ناصر – رئيس
نافع عبد الهادي – وكيل
محمد حمدى دسوقي – وكيل
هشام حسين- أمين سر

ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:08 م, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23