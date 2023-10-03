السويدي للطاقة والسلاب للصناعة.. التشكيل النهائي لهيئات مكاتب لجان البرلمان

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن تغيير طفيف برئاسة 4 لجان وهيئة مكاتب عدد من اللجان.
وفيما يلي التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب وهي كالتالي:
لجنة الصناعة
محمد مصطفى السلاب – الرئيس
معتز محمود – وكيل
شحاته أبو زيد – وكيل
شيرين عليش – أمين السر
لجنة الطاقة والبيئة
طلعت السويدي – الرئيس
محمد جنيدي – وكيل
رشا رمضان – وكيل
خالد عبد المولى – أمين سر
لجنة الإسكان
محمد عطية الفيومي – رئيس
طارق شكري – وكيل
أحمد عبد المجيد – وكيل
أمين مسعود – أمين سر
لجنة الشئون العربية
أحمد فؤ اد أباظة – رئيس
عباس السادات – وكيل
أيمن محسب – وكيل
أحمد مقلد – أمين سر.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمد كمال مرعي – رئيس
هالة أبو السعد – وكيل
محمد الجارحي – وكيل
مارسيل سمير – أمين سر
لجنة الشئون الأفريقية
شريف الجبلي – رئيس
محمود السيد سعد – وكيل
محمد سليم – وكيل
رشا أبو شقرة – أمين سر
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إبراهيم الهنيدى – رئيس
إيهاب الطماوي – وكيل
يحيى عيسوي – وكيل
ناصر عثمان – أمين سر
لجنة الإدارة المحلية
أحمد السجيني – رئيس
محمد الحسيني وكيل
محمد وفيق وكيل
عمرو درويش – أمين السر
لجنة التضامن الاجتماعي
عبدالهادي القصبي – رئيس
أحمد فتحي – وكيل
رضوي جعفر – وكيل
سلوى أبو الوفا – أمين سر
لجنة الدفاع والأمن القومي
اللواء أحمد العوضي – رئيس
إبراهيم المصري – وكيل
أحمد يحيى الجحش – وكيل
محمد راضي – أمين سر
لجنة الزراعة والري
هشام الحصري – رئيس
صقر عبد الفتاح – وكيل
حسن أبو قديرة – وكيل
محمد عبد القوى – أمين سر
لجنة الخطة والموازنة
فخري الفقي – رئيس
مصطفى سالم – وكيل
ياسر عمر – وكيل
عبدالمنعم إمام – أمين سر
اللجنة الاقتصادية
محمد سليمان – رئيس
محمد علي عبدالحميد – وكيل
نيفين حمدي – وكيل
عمرو القطامي – أمين سر
لجنة التعليم
.سامي هاشم – رئيس
ماجدة بكري – وكيل
منى عبد العاطي – وكيل
أمل عصفور – أمين سر
لجنة الصحة
أشرف حاتم – رئيس
محمد الوحش – وكيل
محمد العماري – وكيل
كريم بدر حلمي – أمين سر
لجنة حقوق الإنسان
طارق رضوان – رئيس
أيمن أبو العلا وكيل
محمد عبد العزيز – وكيل
محمد تيسير مطر – أمين سر
لجنة النقل والمواصلات
علاء عابد رئيس
وحيد قرقر وكيل
محمود الضبع – وكيل
محمد السيد عوض – أمين سر
لجنة العلاقات الخارجية
كريم درويش – رئيس
طارق الخولي – وكيل
سحر البزار – وكيل
أميرة صابر أمين سر
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد بدوي – رئيس
أحمد نشأت منصور – وكيل
مارثا محروس – وكيل
محمد عبادة – أمين سر
لجنة الشباب والرياضة
محمود حسين – رئيس
سامر التلاوي – وكيل
محمد لبيب – وكيل
حازم إمام – أمين سر
لجنة الثقافة والإعلام
درية شرف الدين – رئيس
يوسف الحسيني – وكيل
نادر مصطفى – وكيل
هند رشاد – أمين سر
لجنة السياحة
نورا علي – رئيس
أحمد الطيبي – وكيل
محمد عبد المقصود – وكيل
أماني الشعولي – أمين سر
لجنة الاقتراحات والشكاوى
عاطف ناصر – رئيس
نافع عبد الهادي – وكيل
محمد حمدى دسوقي – وكيل
هشام حسين- أمين سر