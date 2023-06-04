«السويدي للتعليم التكنولوجي» تستعد لإطلاق أول جامعة تطبق نظام "البوليتكنك" بالتعاون مع «أميتى» بدبي

تستعد شركة السويدي للتعليم التكنولوجي لإطلاق “جامعة السويدى للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر” قريباً.

وستصبح الجامعة المرتقبة أول كيان تعليمي يتبع نظام عالمى يعرف بـ “البوليتكنك” في مصر، وذلك بالتعاون الدولي الأكاديمي مع جامعة أميتى بدبي.

وسيتم استحداث تخصص يسمى”تكنولوجي الهندسة”، والذى يعد أكثر تطبيقًا وأقل نظريًا من التعليم الهندسي، بالإضافة إلى تقديم 19 برنامجا متخصصا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تطوير وتحسين جودة التعليم من أجل خلق كوادر محلية تحقق رؤية مصر في النهوض بالصناعات المختلفة.

ويهدف الكيان التعليمي الجديد إلى محاكاة المؤسسات العالمية في التطوير التعليمي والمهني.

وذلك بالتعاون مع جامعة أميتي الهندية بدبي، وهي واحدة من أهم الجامعات المعروفة بالتطور التكنولوجي الكبير، والعديد من التخصصات الجامعية التي تلائم كافة طموحات الطلاب.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة السويدى للتعليم التكنولوجي، ان التوسع في التعليم العالي التكنولوجي يساهم في في مواكبة احتياجات الصناعة الحديثة.

وواصل السويدي أنه من هذا المنطلق، تسعى الشركة لتزويد الصناعات المصرية بتخصصات جديدة تعزز من قدرات الكوادر الشابة حتى نستعيض بهم عن الخبرات الأجنبية وتصدير هذه الكوادر إلى الأسواق العالمية.

واستكمل السويدي أنه لذلك كان لنا السبق في تطبيق نظام “البوليتكنك” ، وهو نموذج يطبق مواصفات عالمية ثبتت جدارتها، بما يمكن مصر من لعب دور حيوي في الثورة التكنولوجية العالمية.

ويعمل نظام “البوليتكنك” على تقديم نموذج تعليمي متكامل، يسمح للطلاب بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص في المجالات الصناعية في عملية تعليمية تكسبهم الجانب العلمي والعملي لإعدادهم لبداية حياتهم المهنية.”

ويعد نموذج “البوليتكنيك” من أكثر نماذج التعليم العملية والمستجيبة لتطورات الصناعة، وذلك عبر التركيز على الابتكار وتطبيق استراتيجيات التعليم في حل المشكلات الفعلية في سوق العمل.

بما يدعم الحصول على خريجين ذوي خبرة عملية ومدربين على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالهم.

ومن خلال مشاركتهم في البحوث التطبيقية، يكتسب طلاب البوليتكنيك القدر الكاف من المرونة مع القدرة على مواكبة تحديات الصناعة الحديثة.

يذكر أن شركة السويدي للتعليم التكنولوجي تسعى إلى دعم المسار المهني من خلال توفير الأدوات التعليمية الحديثة والمبتكرة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات قطاع الصناعة.

وتعمل الشركة على إنشاء جامعات تتبنى نهجًا تعليميًا مبتكرًا يمد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل اليوم.