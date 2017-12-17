السويدي للأسمنت يرفع سعر الطن إلى 950 جنيها

ثاني شركة تعلن هذا الموقف الذي سيتم تطبيقه من غدٍ عمر سالمأعلنت شركة السويدي للأسمنت عن زيادة أسعارها بنحو 25 جنيهاً للطن بداية من غد الأثنين. وكشف أحد تجار الأسمنت لـ "المـال" عن أن الشركة أخطرت الوكلاء بزيادة الطن العادى من 925 إلى 950 جنيها. كما أوضحت أن سعر طن أسمنت المقاوم

ثاني شركة تعلن هذا الموقف الذي سيتم تطبيقه من غدٍ

عمر سالم

أعلنت شركة السويدي للأسمنت عن زيادة أسعارها بنحو 25 جنيهاً للطن بداية من غد الأثنين.

وكشف أحد تجار الأسمنت لـ “المـال” عن أن الشركة أخطرت الوكلاء بزيادة الطن العادى من 925 إلى 950 جنيها.

كما أوضحت أن سعر طن أسمنت المقاوم سيرتفع من 965 إلى 990 جنيهاً بداية من غداً.

وأضاف أن الأسعار فى ازدياد بشكل مستمر وهو ما ظهر أن طن الاسمنت ارتفع الأسبوع الماضى والجارى ، بنحو 50 جنيه للطن

وأوضح أن هناك إقبال فى المبيعات،/ مؤكدا أن زيادة الأسعار تأتى بدون مبرر.

وسبق أن أعلنت الشركة العربية للأسمنت “المسلح” عن زيادة أسعارها بنحو 25 جنيهاً للطن بداية من غد الأثنين، وذلك من 925 إلى 950 جنيها.