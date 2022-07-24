«السويدي للأسمنت» تشترى 10 ملايين سهم فى «سبيد ميديكال» بقيمة 5.2 مليون جنيه

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام شركة السويدي للأسمنت بشراء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة الأحد.

وارتفعت نسبة مساهمة السويدي للأسمنت المباشرة فى سبيد ميديكال بعد تلك العملية من صفر% إلى 0.9% تقريبا،وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة المذكورة بالمساهم صادق أحمد صادق السويدي الذى يستحوذ على 4.5% من الأسهم.

وأفصحت سبيد ميديكال فى 21 يوليو الجارى عن قيام المساهم حازم فاروق أحمد كمال الفار ببيع 30 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 8.2% إلى 5.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادا أو كيانات ).

سبيد ميديكال : أتلانتك القابضة رفعت حصتها إلى 15% منذ أسابيع

سبيد-ميديكال

وأفصحت سبيد فى 6 يوليو الجارى عن قيام شركة أتلانتك القابضة بشراء حصة أسهم جديدة إلى حصتها (12.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون جنيه لترتفع حصتها من 13.8% إلى 15.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.5 جنيه، ونفذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أفصحت فى (5 يوليو الجارى) عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدول بشراء 100 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبًا لترتفع حصته من 0.0046% إلى 9.02% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.44 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجاري الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادا أو كيانات ).

وكشفت إفصاح مواز مرسل للبورصة (5 يوليو) قيام المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء 38.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية 17.7 مليون جنيه لترتفع حصته من 4.55% إلى 8% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.45 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض الأطراف المساهمة فى الشركة تستحوذ على نسبة صغيرة من الأسهم (0.17%).

رئيس مجلس الإدارة السابق يبيع كامل حصته المتبقية بقيمة 62 مليون جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

كما أفصحت الشركة ( 4 يوليو) عن قيام المهندس محمود لاشين (أكبر المساهمين ورئيس مجلس الإدارة سابقا) ببيع كامل حصته المتبقية فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، بيع لاشين 139.2 مليون سهم تمثل 12.55 % من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم عبر شركات التجارى الدولى للسمسرة والأهلى فاروس وهيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته، وحازم الفار الذى خفض حصته من (8.2%)إلى 5.5%.

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 15% من الأسهم (بعد صفقة 6 يوليو)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.

سبيد تتحول للخسارة لأول مرة منذ أرباح عامي 2020-2021

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 38.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى 2022 مقارنة بأرباح قدرها 29.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة المرسلة للبورصة (28 يونيو الماضى)، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 68.7 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بإيرادات بلغت 65.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 44.7 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بتكاليف بلغت 32.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى خسارة قدرها 36.8 مليون جنيه وهو رقم قريب من المسجل بالنتائج المجمعة.

وتحول نصيب السهم الأساسى من الخسارة بقيمة 0.035 جنيه بنهاية مارس مقارنة بنصيب أرباح بلغ 0.026 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفسرت الشركة هذه التحول بعدة أسباب أبرزها، انكسار موجة جائحة كورونا فى مصر بما ساهم فى انخفاض الطلب على التحاليل، وأثر بالسلب على الإيرادات مع انخفاض أسعار pcr أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

كما تحملت الشركة مبلغ 17.2 مليون جنيه مصاريف خاصة بفروع الدريف ثرو التى انخفضت مبيعاتها، إضافة إلى تحملها أعباء إضافية ببند الإهلاك المحاسبى بواقع 4 ملايين جنيه لأصول لم يجر استخدامها حتى تاريخه.

كذلك تم تحميل قائمة الدخل مبلغ 4.9 مليون تحت بند خسائر ائتمانية متوقعة ، إضافة إلى مخصص بقيمة 12.8 مليون جنيه لمخزون اختبار راكد مشكوك فى استخدامه مستقبلا.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 135.7 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 79.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.