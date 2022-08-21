«السويدي للأسمنت» تشترى حصة فى «إم إم جروب» بقيمة 11 مليون جنيه

أفصحت شركة “إم إم جروب” للصناعة والتجارة العالمية، عن قيام شركة السويدي للأسمنت بشراء 3 مليون سهم إلى حصتها بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إم إم جروب إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن نسبة مساهمة السويدي للأسمنت، ارتفعت بعد تلك العملية من 1.33 إلى 1.64% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 3.65 جنيه ،وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح السويدي للأسمنت بمساهم من العائلة يستحوذ على 1.65% (صادق أحمد صادق السويدي ).

عائلة السويدي تستثمر فى عدة شركات متداولة أبرزهم ابن سينا فارما

ابن سينا فارما

وتستثمر عائلة السويدى فى عدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (مثل سبيد ميديكال، ابن سينا فارما، السويس للأسمنت) بصفتهم الشخصية غير الوظيفية المتصلة بشركة السويدى إليكتريك الرائدة فى مجال الصناعات الكهربائية.

وتعد “إم إم جروب” واحدة من أكبر شركات التوزيع المصرية ذات الانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك نحو 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.

ويبلغ رأسمالها الحالى 599.4 مليون جنيه موزعا على 966.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم،وتعمل فى مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات.

كما تقدم خدمات شحن عدادات الكهرباء لغالبية شركات الكهرباء،وحصلت مؤخرا (29 يونيو الماضى) على موافقة إدارة البورصة لإضافة نشاط إنشاء مراكز صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية إلى الأغراض.

كما تقوم بتوزيع منتجات لشركات عالمية مثل : سامسونج، هواوى، فوادفون، رينج روفر، جاكورا ومازراتى، كارير وبوش، وأخيرا آبل للهواتف المحمول.

واستحوذت “إم إم جروب” نهاية ديسمبر الماضي على كامل أسهم شركة “Bee” مصر لحلول وخدمات السداد الإلكتروني مقابل حصة أسهم في شركة ابتكار القابضة التابعة.

إم إم جروب : ندرس الانقسام إلى ثلاث أو أربع كيانات خلال السنوات القادمة

خالد محمود يكشف لـ «CEO LEVEL»رحلة «إم إم جروب» من المصنوعات الجلدية إلى كيان متعدد الأنشطة (فيديو)

وتدرس “إم إم جروب” إعادة هيكلة شركاتها خلال السنوات المقبلة عبر تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة كيانات ،وفقا لتصريحات صادرة عن خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب.

وقال محمود – فى حواره مع برنامج “CEO LEVEL” نوفمبر الماضى ،إن أحد البدائل المتاحة فى المستقبل تتمثل فى فصل أنشطة «التجارة والتوزيع» و«وكالة السيارات وتصنيع الجرارات» و«الخدمات المالية» و«التكنولوجيا المالية» كل فى شركة على حدة، بينما قد تنقسم الأخيرة أيضا إلى كيانين منفصلين.

ولفت محمود إلى أن شركته تدرس فى الوقت الحالى كل البدائل المتاحة للوصول إلى الشكل الأمثل الملائم لأنشطة وقطاعات المجموعة الاستثمارية .

كما نوه إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح شركة «بساطة المالية القابضة» فى البورصة بشكل مستقل عن طرح شركة “ابتكار” موضحًا أن المجموعة المالية هيرميس -مدير طرح ابتكار- تعمل على دراسة كل التفاصيل للوقوف على التوقيت الأمثل لطرح «ابتكار».

وكشف محمود أن مجموعته تخوض حاليا مفاوضات مبدئية مع علامات تجارية أوروبية وصينية للحصول على وكلاتها فى إطار سعيها لإضافة سيارات متوسطة لمحفظتها للوصول لشرائح أوسع عن العملاء.

وأظهرت أحدث نتائج للمجموعة ارتفاع مبيعاتها إلى 9.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة مع مبيعات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت نتائج “إم إم جروب” المجمعة المرسلة للبورصة 30 مارس الماضى،ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع تكاليف بلغت 7.7 مليار جنيه خلال العام السابق .

كما كشفت ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 375.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 370.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.