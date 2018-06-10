السويدي: لابد من إقامة كيان مختص بالتعليم الفني

مدحت إسماعيلطالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأحد، بإنشاء كيان تعليم يختص بالتعليم الفني والتدريب تكون مهمته وضع المناهج ومنح الشهادات، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيعطي دافعا لدي الطالب في التعليم.جاءت تصريحات السويدي خلال كلمته بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم

مدحت إسماعيل

طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأحد، بإنشاء كيان تعليم يختص بالتعليم الفني والتدريب تكون مهمته وضع المناهج ومنح الشهادات، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيعطي دافعا لدي الطالب في التعليم.

جاءت تصريحات السويدي خلال كلمته بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتنفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم.. اتعلم…اشتغل.

يشارك في المؤتمر كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).