السويدي: قطاع الأثاث حقق نجاحا كبيرا في إحلال المكون المصري

محمد ريحان وأحمد اللاهونىقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن معرض "فيرنكس أند زي هوم" يعد من أفضل المعارض والذي يمثل قطاع الأثاث في مصر، أحد القطاعات الواعدة والقوية، والتي حققت نجاحا في كبيرًا في احلال المنتج المحلي بديلا للمستورد.وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى المعرض، إلى أن



محمد ريحان وأحمد اللاهونى

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن معرض “فيرنكس أند زي هوم” يعد من أفضل المعارض والذي يمثل قطاع الأثاث في مصر، أحد القطاعات الواعدة والقوية، والتي حققت نجاحا في كبيرًا في احلال المنتج المحلي بديلا للمستورد.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى المعرض، إلى أن فيرنكس فرصة طيبة لتواجد المستهلك المصري، والتعرف علي جودة منتجات بلده، واعادة الثقة في المنتجات المحلية

ولفت “السويدي” إلى أن التعويم كان له اثر مباشر في تحول بعض من مستوردي الأثاث إلي التصنيع، وهذا شئ ايجابي يصب في اتجاه الدولة نحو صناعة قوية تقود البلاد وتدفع بالاقتصاد المصري إلي الأمام، وهذا التحول سيظهر في قطاعات صناعية اخري خلال المرحلة المقبلة.