«السويدي» تقتنص عقد توريد خرسانة جاهزة لإنشاء رصيف بحرى بميناء «أبوقير»

كشفت مصادر مطلعة عن فوز شركة السويدى -عبر كيان تابع لها- بمناقصة توريد خرسانة جاهزة لإنشاء رصيف بحرى بميناء «أبو قير البحرى» بالإسكندرية.

وتابعت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «السويدي» فازت بالمناقصة بعد منافسة مع عدة شركات خرسانة جاهزة تعمل فى السوق المحلية، مضيفة أن حجم الخرسانة اللازمة للرصيف يبلغ 230 ألف متر مكعب.

وأوضحت المصادر أن «السويدى» فازت بتلك المناقصة مقابل 265 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات.

ولفتت إلى أن بعض الشركات المتقدمة للمناقصة وجدت أن السعر يُمثل عبئًا ماليًا عليها، فى ظل الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء، ما أدى لانسحابها، بعدما أوصلت عروضها المالية إلى 280 مليون جنيه.

يذكر أن شركة «تشاينا هاربور»، والتى تتولى تنفيذ الرصيف البحرى باعتبارها المقاول العام، طرحت مناقصة أمام شركات الخرسانة الجاهزة بشأن توريد ما يلزم لإقامة الرصيف بميناء «أبو قير» بالإسكندرية.

ويضم ميناء «أبو قير» رصيفًا بطول 500 متر، بطاقة استيعابية 4 سفن حبوب فى وقت واحد، كما يضم أيضاً عددًا من الأرصفة التى ستصبح حين اكتمالها من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من أرصفة للحاويات والبضائع العامة والصب الجاف والسائل.

وتأسست «السويدي» للخرسانة الجاهزة عام 2009 فى مصر كإحدى شركات مجموعة السويدى للصناعات؛ وتعد من الكيانات الموردة للعديد من المشروعات الكبرى والقومية فى جميع القطاعات، منها البنية التحتية والطاقة وخطوط الأنابيب والمنشآت البحرية والرى والعقارات والمنشآت الترفيهية، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 1185 مترا مكعبا فى الساعة.

و«تشاينا هاربور»، واحدة من أكبر 500 شركة لها أسهم فى أعمال البناء والنقل بالصين، وعلى مستوى العالم؛ وتأسست عام 1980 وتملك حاليًا أكثر من 70 شركة ومكتبا فى جميع أنحاء العالم، وتغطى أعمالا فى أكثر من 80 دولة ومنطقة.

وأبرمت «تشاينا هاربور» عقود مشروعات إنشاء تجاوزت 16 مليار دولار، ولديها أكثر من 15 ألف موظف بجميع أنحاء العالم.

وبدأت «تشاينا هاربور» عملها فى مصر بالفوز بمناقصة إنشاء الرصيف البحرى بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد مقابل 219 مليون دولار، إضافة إلى عقد تكريك وتعميق الممر المائى التابع لشركة «كى جى ال» بميناء دمياط.