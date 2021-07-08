السويدي: تعيين خريجي مدارسنا الفنية خلال 24 ساعة بمرتبات 3000 جنيه (فيديو)

قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “السويدي اليكتريك”، إن 5% من خريجي مدارس “السويدي” الثانوية الفنية، يتم تعيينهم في المجموعة، فيما يتم تعيين باقي الخريجين في شركات أخرى خلال 24 ساعة بمرتبات تبدأ من 3000 جنيه.

وأضاف في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الآن على شاشة ALMAL TV على منصة يوتيوب، أنه تم تخريج نحو 500 طالب حتى الآن، وهناك نحو 1500 طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الفنية التابعة للمجموعة.

وأشار إلى أن المجموعة تستهدف الوصول لـ 10 آلاف طالب سنويًا، لإحداث طفرة صناعية في مصر، موضحًا أن الطالب يقضى نصف وقته في المدرسة والنصف الآخر يتم تدريبه في المصنع، مما يساهم في تكوين خبرات كبيرة.

وأكد للبرنامج الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع في السابعة مساء كل خميس، أن اختيار المنضمين للمدارس الفنية للمجموعة يتم عبر آلية إلكترونية بحتة، مشيرًا إلى تقدم 1400 طالب من المرحلة الإعدادية للانضمام للمدارس الفنية في العام الدراسي الماضي، وتم اختيار 400 طالب فقط.

يذكر أن القوائم المالية للشركة كشفت عن تحقيق الشركة نموًا بنسبة %14 فى الإيرادات خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 12.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنحو %75 ليصل إلى 700.1 مليون جنيه.

وتقدر القيمة السوقية للمجموعة بنحو 17.7 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسمال الشركة 2.184 مليار جنيه، موزعًا على 2.184 مليار سهم، فيما يتكون هيكل ملكية الشركة من صادق السويدي بنسبة 25.02% و أحمد السويدي بنسبة 25.01% و محمد السويدي بـ 17.65% وعزة السويدي بنسبة 2.97% وزينب السويدي بـ 2.97% و منى السويدي بـ 2.97% .