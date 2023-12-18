السويدي تعلن زيادة جديدة في أسعار الأسمنت اليوم في مصر

زيادة جديدة في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 18-12-2023 شهدها سوق مواد البناء بعد إعلان مصنع السويدي للأسمنت زيادة سعر الطن بواقع 50 جنيهًا هي الأخيرة للمصنع خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكشف عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، في تصريحات لـ”المال”أن السويدي للأسمنت أخطرت وكلاءها وموزعيها بما يفيد تحرك أسعار الأسمنت اليوم في مصر، حيث ارتفع سعر الطن السويدي بورتلاندي 2270 جنيها للتجار، ونحو 2340 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت في مصر

وأوضح فرحات أنه تم تطبيق تلك الزيادة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يساهم في زيادة الركود بالأسواق.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.