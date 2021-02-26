استثمار

«السويدي» تطور منطقة صناعية متكاملة مساحتها 5 ملايين متر في العراق

رئيس هيئة الاستثمار يشهد التوقيع
أحمد عاشور 7:29 م, الجمعة, 26 فبراير 21 7:29 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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تطور شركة السويدي اليكتريك منطقة صناعية متكاملة على مساحة 5 ملايين متر مربع، فى جمهورية العراق، ضمن بروتوكول للتعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار.

وشهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار فى جمهورية العراق، برئاسة اسها داود نجار وشركة السويدي إليكتريك، ويمثلها الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المهندس أحمد السويدى.

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وذلك بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة فى جمهورية العراق.

يأتى هذا التوقيع على هامش زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إلى جمهورية العراق لبحث فرص التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الطرفين بخصوص الحوافز الاستثمارية والتشريعية، بالإضافة إلى أنظمة الاستثمار المختلفة.

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بالإضافة إلى إدارة وتسويق المنطقة للصناعات المختلفة، من خلال قيام الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بتقديم كافة التسهيلات الإجرائية والتراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

فضلا عن تطبيق الإعفاءات الضريبية والمزايا الاستثمارية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في جمهورية العراق.

ومنح إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية إلى المستثمرين بالمنطقة من أجل جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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