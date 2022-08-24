«السويدي»: تشغيل أول محطة لشحن الأتوبيسات الكهربائية بمحطة عدلي منصور 

انتهت شركة السويدي للنقل والتوزيع T&D إحدى شركات السويدي إليكتريك، من تنفيذ وتشغيل محطة شواحن الأتوبيسات الكهربائية بمحطة عدلي منصور التبادلية المركزية، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح مؤخراً محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والتي تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل، وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة.

محطة عدلي منصور

وتعمل شركة السويدي إليكتريك T&D على تنفيذ مشروع محطة الشواحن الكهربائية بمدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة مصرية نظيفة، والتي تأتي ضمن استعدادات الدولة لمؤتمر المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر 2022.

وقال المهندس أحمد السويدي االعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إن مشروعي تنفيذ وتشغيل محطات الشواحن للأوتوبيسات الكهربائية في محطة عدلي منصور أو في مدينة شرم الشيخ، تأتي في إطار خطة السويدي إليكتريك للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأضاف السويدي أن شركته حصلت على شهادة هيئة ECOVADIS الفضية لإدارة الاستدامة، والتي وضعتنا ضمن نسبة الـ65% في الترتيب المئوي لتصنيف الهيئة للمؤسسات صاحبة أفضل أداء في هذا المجال، ونلتزم من خلال مشروعاتنا المختلفة بوضع أطر لأعمالنا ضمن منظور أوسع يأخذ في الاعتبار التأثيرات الاجتماعية والبيئية، بما يتفق مع رؤية الشركة لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050″.

وأضاف تعمل السويدي إليكتريك ضمن منظور واسع وخطة طموحة يتم تنفيذها من خلال مشروعاتها المختلفة ومنها هذا المشروع، حيث تستهدف توطين الصناعة المصرية والعمل وفق المعايير العالمية، فنجد أن حوالي 85% من مكونات المشروع يتم تصنيعها محليًا في مصانع مجموعة شركة السويدي، حيث يتم استخدام أحدث معايير التكنولوجيا العالمية لضمان التشغيل الأمثل للمحطات.

وقال المهندس مدحت ماهر الرئيس التنفيذي لشركة السويدي T&D إن محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية مصممة من طراز higer وMCV وهو أول مشروع من نوعه بالمنطقة ومصر، وقد قامت الشركة بتوريد وتركيب 4 شاحن تيار مستمر لشحن الأتوبيسات الكهربائية الترددية تتضمن 2 شاحن 60 كيلو وات، و2 شاحن 120 كيلو وات، مع القيام بتنفيذ كافة الأعمال من توصيل وتشغيل والاختبارات اللازمة.

ونجحت الشركة في تنفيذ عدد من المشاريع بجمهورية مصر العربية لتوفير نقاط شحن من فئةAC/DC لسيارات الركاب وفقا لأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في ضوء سياسة الدولة لتوفير وحدات الشحن في معظم محطات الوقود وإيمانا من الشركة بتوجهات الدولة للبدء في استخدام تطبيقات الطاقة الجديدة في شتى القطاعات.

كما تقوم شركة السويدي T&D حالياً بتنفيذ وتجهيز أول محطة في شرم الشيخ بطاقة 140أتوبيسا و70شاحن كهربائي وهي محطة السويدي للشواحن الكهربائية، ويتكون المشروع من توريد وتركيب وتشغيل 70 شاحنًا كهربائيًا بسعات مختلفة (60-120 كيلوواط) إضافة إلى جميع أعمال البنية التحتية والأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية لضمان التشغيل الأمثل لهذه الشواحن.

وقد استخدمت شركة السويدي إليكتريك T&D تطبيقًا إلكترونيًا واحدًا مثبتًا في التحكم ومتابعة مركز المشروع للقيام بعمليات التحكم ومتابعة ومراقبة التشغيل على مدار الساعة من حيث (زمن الرحلة – مواعيد الوصول – معدلات استهلاك الكهرباء – مراقبة حالة البطارية – والمواعيد المستهدفة للشحن) باستخدام أحدث المعايير التكنولوجية المتبعة في هذا المجال والتي تضمن استكمال متابعة ومراقبة الحافلات على الوجه الأمثل.

ويأتي تنفيذ محطات الشواحن الكهربائية بعدلي منصور التبادلية ومحطة شرم الشيخ في إطار توجه الدولة المصرية نحو إيجاد مصادر بديلة للطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، واعداد مدينه شرم الشيخ لتكون مدينه خضراء مستدامه ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.