السويدي تستثمر 2 مليار جنيه في تطوير 7 ملايين متر بالمناطق الصناعية

تخطط لإنشاء مناطق لوجيستية بجيبوتي والسودان وزامبيا عمر سالم تعتزم "بي آر باركس" للتطوير الصناعي، التابعة لمجموعة "السويدى"، زيادة إجمالى استثماراتها فى التطوير الصناعي إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2017، وذلك لتطوير 7 ملايين متر مربع فى 3 مناطق صناعية. وقال محمد القماح، المدير التنفيذي لقطاع "السو

تخطط لإنشاء مناطق لوجيستية بجيبوتي والسودان وزامبيا

عمر سالم

تعتزم “بي آر باركس” للتطوير الصناعي، التابعة لمجموعة “السويدى”، زيادة إجمالى استثماراتها فى التطوير الصناعي إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2017، وذلك لتطوير 7 ملايين متر مربع فى 3 مناطق صناعية.

وقال محمد القماح، المدير التنفيذي لقطاع “السويدى” للتطوير، والمدير التنفيذي لـ”بي آر باركس”، في تصريحات لـ”المال” إن الشركة تمتلك 7 ملايين متر مربع بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر والعين السخنة، انتهت من ترفيق وتجهيز 70% منها، النصف الأول من العام الحالى بتكلفة مليار جنيه، فيما تعتزم الشركة الانتهاء من تطوير الـ30% المتبقية خلال الربع الأول من 2018.

وأشار القماح، إلى أن الشركة ستنافس للحصول على 2 مليون متر مربع من الأراضي التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية للمطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان أكتوبر الماضي على مساحة 4 ملايين متر مربع.

وأضاف القماح أن الشركة تخطط للتوسع بنشاطها الصناعي في بورسعيد والعلمين الجديدة والساحل الشمالي خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى توسعاتها المرتقبة في السوق الأفريقية.

وتعد “بي آر باركس” المؤسسة عام 2007، أكبر المطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان، وتمتلك منطقتين صناعيتين (إندستريا وست المقامة على مساحة مليون متر مربع) و(إندستريا إيست بمنطقة الروبيكي الواقعة على 3 ملايين متر).

وأوضح القماح أن الشركة جذبت استثمارات للمناطق الصناعية التابعة لها بقيمة تصل لـ5 مليارات جنيه منذ 2007، وتوقع أن ترتفع بنسبة كبيرة بعد استكمال أعمال الترفيق بمنطقة إندستريا إيست التي تنفذها بالتعاون مع كونسورتيوم “زونا فرانكا برشلونة”.

وقال القماح إن الشركة تخطط للتوسع بنشاطها الصناعي في بورسعيد والعلمين الجديدة والساحل الشمالي خلال السنوات المقبلة، إضافة الى توسعاتها المرتقبة في السوق الإفريقية، لاسيما فى ظل التوجه السياسي لذلك.

وأشار إلى اعتزام شركة السويدي إلكتريك لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بجيبوتي وزامبيا الفترة المقبلة، بالإضافة إلى منطقة صناعية كبرى بإثيوبيا.

وأوضح القماح أن الشركة استأنفت المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية حول قطعة الأرض المراد تخصيصها للشركة لإقامة المنطقة الصناعية بعد توقف الفترة الماضية.

وأضاف: “الحكومة الإثيوبية وعدت بتخصيص مساحة تتراوح بين مليون ومليوني متر مربع لإقامة منطقة صناعية مصرية على غرار المنطقتين الصناعيتين الصينية والتركية، ومن المتوقع التخصيص في 2018”.

وذكر القماح أن المنطقة حال إنشائها ستضم شركات مصرية عاملة بقطاعات الأدوية ومواد البناء والأغذية واللحوم، كما أنها ستسمح بوجود عدد من الشركات العالمية.

وتقدر استثمارات مجموعة السويدي إليكتريك في إفريقيا بـ 3.4 مليار جنيه وتسعى الشركة لتعظيم استثماراتها وصادراتها للقارة السمراء الفترة المقبلة

ولفت القمماح إلى أن مجموعة السويدى تعمل فى القارة الافريقية منذ 10 سنوات فى مجالات الكهرباء، موضحا أن هناك بعض الدول الإفريقية لم يتواجد بها أى شركات أخرى غير مجموعة السويدى.

