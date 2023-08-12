السويدي ترفع أسعار الأسمنت في مصر بداية من غد الأحد

قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، ان شركة السويدي للأسمنت أعلنت عن زيادة جديدة أسعار الأسمنت في مصر بقيمة 20 جنيها للطن بعد إعلان لافارج زيادة أسعارها أيضا.

وأضاف فرحات، في تصريحات لـ”المال” أن السويدي للأسمنت أخطرت عملاءها ووكلاءها في رسالة تتضمن أنه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج سيتم زيادة سعر الطن السويدي بورتلاندي إلى 1970 جنيها للتجار، ونحو 2040 جنيها للمستهلك.

أسعار الأسمنت في مصر

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت في مصر السويدي تشطيبات ستصل إلى 1750 جنيها للطن تجاري، وتسجل نحو 1820 جنيها للمستهلك.

وأكد أن سعر الأسمنت السويدي مقاوم سيرتفع إلى 2020 جنيهًا للتجار على أن يصل لنحو 2100 جنيه للطن للمستهلك.

وكانت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء، قد كشفت للمال عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.