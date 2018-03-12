السويدي اليكتريك يتصدر تنفيذات البورصة

مصطفى طلعتتصدر سهم السويدي اليكتريك تنفيذات البورصة المصرية خلال جلسة، اليوم الاثنين، بعد صعوده 5.9% مسجلاً 181.7 جنيه، وهو أعلى مستوى للسهم في تاريخه.وحقق السهم تداولات بقيمة 208.6 مليون جنيه، مع اغلاق الجلسة، وذلك عبر بيع وشراء 1.1 مليون ورقة مالية، وذلك بدعم إعلان الشركة عن تنفيذ مشروع ضخم.

مصطفى طلعت

تصدر سهم السويدي اليكتريك تنفيذات البورصة المصرية خلال جلسة، اليوم الاثنين، بعد صعوده 5.9% مسجلاً 181.7 جنيه، وهو أعلى مستوى للسهم في تاريخه.

وحقق السهم تداولات بقيمة 208.6 مليون جنيه، مع اغلاق الجلسة، وذلك عبر بيع وشراء 1.1 مليون ورقة مالية، وذلك بدعم إعلان الشركة عن تنفيذ مشروع ضخم.

يشار إلى أن السويدى إليكتريك أعلنت اليوم إن شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -التابعة- قد وقعت عقد تنفيذ مشروع ربط برج العرب – مرسى مطروح بقيمة 2.12 مليار جنيه على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر.

وبختام تعاملات الجلسة، صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.14% عند مستوى 16742 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو 1.22% ليصل إلى 905 نقطة.

وامتد الصعود إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.11% عند 2242 نقطة.