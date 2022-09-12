«السويدي اليكتريك» تفتتح مصنعا للمحولات في تنزانيا بطاقة 2500 محول سنويا

افتتح وزير الطاقة التنزاني جانيوري ماكامبا، وسفير مصر لدى تنزانيا محمد أبو الوفا، المرحلة الثانية من مجمع السويدي اليكتريك الصناعي في تنزانيا، بحضور المهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك- شرق إفريقيا، والمسئولين والشركاء الإقليميين للسويدي اليكتريك.

وتم تدشين مصنع المحولات إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من مجمع السويدي الصناعي بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا، فيما يمثل أحدث خطوة في ترسيخ مكانة المجمع كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأسلاك والكابلات، والمحولات، والعدادات، والعوازل.

وقال جانيوري ماكامبا إن افتتاح المرحلة الثانية من المجمع الصناعي في غضون تسعة أشهر من افتتاح المرحلة الأولى يثبت أن السويدي اليكتريك شريك حقيقي على استعداد لاستغلال مناخ الأعمال المواتي في تنزانيا وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.

وأشاد السفير محمد ابو الوفا بجهود السويدى اليكتريك الهادفة إلى تعزيز استثماراتها فى العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة التنزانية،

مؤكدًا مشاركة الشركة فى التحالف المصرى المنفذ لمشروع سد جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو أحد أهم المشروعات القومية التنموية في تنزانيا،

وأشار السفير إلى أن ذلك يأتى متسقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار فى مختلف المجالات فى تنزانيا.

وقد شُيِّد مصنع المحولات على مساحة 5000 متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2500 وحدة سنويًّا من محولات التوزيع المغمورة بالزيت،

والتي تستخدم في العديد من التطبيقات، بما في ذلك شبكات التوزيع والمحولات المثبتة على الأعمدة ومحولات الكبائن الأرضية، بالإضافة إلى المحولات المساعدة.

وكانت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية سولو حسن قد افتتحت المرحلة الأولى من مجمع السويدي اليكتيريك الصناعي ديسمبر الماضي،

وشملت مصنع الأسلاك والكابلات، المشيد على مساحة 35000 متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن شهريًّا؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي على السواء.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، في كلمته عبر الفيديو كونفرانس ، إن تدشين مصنع المحولات يمثل خطوة جديدة تتفق مع إستراتيجية السويدي اليكتريك للاستثمار المستدام في تنزانيا وأفريقيا بأكملها.

وأضاف أن المصنع الجديد المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة ويتيح تصنيع الموارد المحلية لتلبية احتياجات السوق محليًّا وخارجيًّا،

ويدل الإنجاز على رؤية السويدي اليكتريك في الاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي في تنزانيا المتحدة كدولة مؤهلة بقوة لتصبح مركزًا اقتصاديًّا ونقطة عبور إقليمية، ولا سيما في منطقة شرق وجنوب إفريقيا.

وقال إن حضورنا المتنامي في تنزانيا هو شهادة على الصداقة الوثيقة بين مصر وتنزانيا وعلاقاتهما المتنامية باستمرار في مختلف المجالات،

كما يجري بناء المجمع على مساحة 120,100 متر مربع في كيجامبوني، تنزانيا، ويضم العديد من المنشآت لتصنيع الكابلات والأسلاك والمحولات حاليًّا،

وسيلي ذلك إنتاج مادة البولي فينيل كلورايد والعدادات، وإقامة مركز لوجستي، بالإضافة إلى توسعة مصانع الكابلات والمحولات.

وسينتج المجمع الحلول والمعدات اللازمة لإستراتيجية التصنيع في تنزانيا 2025، كما يقدم أكاديمية تدريب فني لتوفير التعليم الفني المبتكر وبرامج التدريب المهني بمعايير دولية لمهارات وتدريب الموظفين الطموحين وتغذية سوق العمل المتنامي في تنزانيا. وسيزيد حجم الاستثمار على 50 مليون دولار عند اكتمال المجمع.

وبعد البدء في تصنيع الأسلاك والكابلات في ديسمبر 2021، تمتلك الشركة الآن موزعين في 3 مناطق عبر تنزانيا في ليكزون موانزا ودار السلام ودودوما،

بالإضافة إلى التصدير إلى كينيا ومدغشقر ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وقال المهندس إبراهيم قمر إن إطلاق مصنع المحولات بعد مصنع الأسلاك والكابلات يتيح فرصة أخرى لشركة السويدي اليكتريك لنقل الخبرات وبناء القدرات للمواهب المحلية بما يتمشى مع العلاقات الودية التاريخية بين مصر وتنزانيا.