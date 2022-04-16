«السويدي الفنية» تستهدف تأهيل 10 آلاف طالب حتى 2025 (صور)

تعتزم أكاديمية السويدي الفنية لدعم التعليم الفني التابعة لمجموعة السويدي إلكتريك، تأهيل 10 آلاف طالب حتى 2025

وقالت حنان الريحان رئيس مجلس إدارة أكاديمية السويدي الفنية إن المرحلة الأولى للمدرسة استوعبت 264 طالبا فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 900 طالب.

وأضافت: “نستهدف إضافة بعض التخصصات الجديدة للعام الدراسي القادم وفقا لاحتياجات سوق العمل ولدينا خطة لعقد شراكات مع وزارة الصناعة لاستيعاب الطلاب فى المصانع بغرض التدريب العملي”.

وأشارت إلى أن الأكاديمية بدأت بفصل واحد بعدد 65 طالبا ووصلت الآن إلى 3 آلاف طالب وطالبة بمختلف الأكاديميات على مستوى الجمهورية، مضيفة: “ونستهدف الوصول إلى 10 آلاف طالب حتى عام 2025”.

وأكدت رئيس مجلس ادارة أكاديمية السويدي. خلال مشاركتها فى إفطار رمضاني نظمته بالتنسيق مع جمعية شباب الأعمال برئاسة جمال أبو علي ببورسعيد ، أن الأكاديمية تعد الذراع التنموي لمجموعة السويدي وتستهدف تنمية قدرات الشباب وربط احتياجات السوق بالعملية التعليمية.

ولفتت إلى أن الأكاديمية تطبق نظام التعليم المزدوج والذي يتبع المعايير الدولية لمدة 3سنوات تحت رعاية وزير التعليم وتتبني نموذجا يضمن تكافؤ الفرص من خلال توفير فرص عمل ومنح دراسية وتحقيق التوازن بين الجنسين ودمج ذوي الإعاقة.

وتقدم الأكاديمية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي قروضا تعليمية للطلاب الملتحقين بالأكاديمية بشرط اجتياز الطالب جميع الاختبارات بنجاح.