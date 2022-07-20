«السويدي»: افتتاح مستشفى أهل مصر نهاية العام

قالت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر أن زيارة البروفيسور نعيم مؤمن، تأتي في توقيت غاية في الأهمية في ظل الاستعدادات التي تجري حاليا لافتتاح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، معبرة عن فخرها بوجوده كقامة علمية كبيرة، كرئيس مركز الحروق والبحث العلمى في مستشفى أهل مصر.”

و أضافت السويدي “فيما يتعلق بالأعمال داخل المستشفى، فقط تخطت نسبة الأعمال الكهرو ميكانيكية والتشطيب 95% وجاري حاليا تجهيز الخطط التشغيلية المختلفة والمتعلقة باستقبال المرضى ونظم الجودة بالإضافة للتجهيزات الطبية وغير الطبية والتعاقد على الخدمات المعاونة، كما تم تعيين الكوادر الاكثر احتياجا في الوقت الراهن لتنفيذ خطة الموارد البشرية الخاصة بالمستشفى”

تفقد آخر التطورات والأعمال بالمستشفى

أجرى البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق، ورئيس المجلس الطبي والبحث العلمي بمستشفى أهل مصر، زيارة للمستشفى استقبله خلالها الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لتفقد آخر التطورات والأعمال بالمستشفى الذي يجري الإعداد حاليا لإتمام التشطيبات النهائية والتجهيزات الطبية تمهيدا لافتتاحها، وذلك خلال زيارة مؤمن لمصر والتي استغرقت 3 أيام.

اصطحبت السويدي البروفيسور نعيم مؤمن في جولة تفقدية بالمستشفى للوقوف على نسب الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتجهيزات الطبية، وأعرب مؤمن خلال الجولة عن سعادته بما وصل إليه المستشفى بمستوى وجودة التشطيبات، معبرا عن شعوره بالفخر كونه جزءا من منظومة أهل مصر لعلاج الحروق باعتبارها الأكبر والأهم والأولى في مصر والعالم العربي، خاصة ان الصورة التي ظهر عليه المستشفى تختلف تماما عن أخر زيارة له منذ 3 سنوات مضت، كما قام خلال الزيارة بعقد لقاءات مع الطاقم الطبي والتمريض للمناقشة حول أحدث التطورات في مجال علاج الحروق وإجراء التعينات لقرب افتتاح المستشفى.

و من جانبه أضاف البروفيسور نعيم مؤمن رئيس المجلس الطبي والبحث العلمي بمستشفى أهل مصر: “خلال هذه الزيارة قابل العديد من الكوادر الطبية المصرية للعمل على تعيينهم في المستشقي، وقام بنقل خبراته في مجال الحروق التي ستعد أساس لبحث العلمي و الاستراتيجية التي سيتم بناء عليها المنظومة الطبية في المستشفي، وأنه فخور بالكوادر المصرية وهذا الصرح الذي يعد الأكبر والأهم في مصر والمنطقة العربية لعلاج الضحايا بالمجان”

وتعد هذه الزيارة الأخيرة قبل قدومه للاستقرار في مصر والإشراف على المستشفي وافتتحاه نهاية هذا العام.