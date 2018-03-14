السويدي إليكتريك يسجل أعلى مستوى في تاريخه.. ويرتفع 11%

أسماء السيدسجل سهم "السويدي إليكتريك" ارتفاعًا 11%، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 213 جنيهًا، متصدرًا بذلك قائمة اﻷسهم الأكثر صعودًا.يُذكر أن السهم سجل 231 جنيهًا بمستهل التعاملات الصباحية، ليقود حركة المؤشر الرئيسي لقمة تاريخية جديدة في تاريخه عند مستوى 17109 نقطة، ليفقد ب

أسماء السيد

سجل سهم “السويدي إليكتريك” ارتفاعًا 11%، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 213 جنيهًا، متصدرًا بذلك قائمة اﻷسهم الأكثر صعودًا.

يُذكر أن السهم سجل 231 جنيهًا بمستهل التعاملات الصباحية، ليقود حركة المؤشر الرئيسي لقمة تاريخية جديدة في تاريخه عند مستوى 17109 نقطة، ليفقد بعدها المؤشر جزءًا من مكاسبه الصباحية، تزامنًا مع تراجع السهم ويصل إلى مستوى 16961 نقطة بمنتصف التعاملات.

وقال هشام حسن رئيس، قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية، إن السهم يسجل مستويات تاريخية ﻷول مرة منذ اﻹدراج بدعم من الأخبار الإيجابية عليه خلال الوقت الحالي.

يُذكر أن “السويدي إليكتريك” أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توقيع عقد مشروع إنشاء محطة محولات بالعاصمة الإدارية بقدرة 500 ك . ف بنظام المفتاح، بقيمة 1.23 مليار جنيه.

وأوضحت أن شركتها التابعة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع فازت بممارسة أعمال انشاء المحطة، لافتة إلى أنه من المقرر تسليم المشروع في ديسمبر 2018.

يُشار إلى أن السويدي اليكتريك تمتلك 99.8% من شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع.

وأضاف حسن أن “السويدي” زار اليوم المستهدف الخامس له عند منطقة 219 جنيه، موضحًا أن المستهدف المقبل له مرهون ببقاءه أعلى منطقة 208 جنيهات.

وحققت الشركة أرباحاً خلال العام المنقضي بلغت 6.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في 2016، وزادت إيرادات الشركة خلال العام ذاته لتصل إلى 42.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 24.6 مليار جنيه بعام 2016.