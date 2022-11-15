السويدي إليكتريك ورينيو باور توقعان اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر

وقّعت شركة السويدي إليكتريك، المُدرَجة في البورصة المصرية، بالشراكة مع رينيو باور الخاصة المحدودة، إحدى شركات رينيو باور العالمية، الاتفاقية الإطارية مع الحكومة؛ لتطوير، وتمويل، وبناء، وتشغيل، وصيانة مشروع هيدروجين أخضر مع المرافق الإضافية ذات الصلة (المشروع).

تم إبرام الاتفاقية الإطارية مع صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية الأساسية التابع لصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويأتي المشروع تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين الأخضر الصادرة خلال “COP27”.

شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،

والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأيمن سليمان المديرً التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعمر فودة رئيس قطاع الاستثمار للسويدي إليكتريك.

وأعلن الشركاء أن التعاون يشمل تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة منشأة الهيدروجين الأخضر التي تهدف إلى إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا التي يتم تنفيذها على مراحل متعددة.

من المقرر تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل، حيثما تأتي المرحلة الأولية بطاقة مستهدفة 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنويًّا،

فيما تستهدف المرحلة التالية إنتاج 200 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يرفع إجمالي طاقة إنتاج الهيدروجين الأخضر للمشروع إلى 220 ألف طن سنويًّا.

بموجب الاتفاقية الإطارية، سيقوم “الشركاء” باجراء مزيد من الدراسات للمشروع والموقع في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) في غضون 12- 16 شهرًا المقبلة.

وعليه، فمن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولية من المشروع عام 2026، كما أنه من المتوقع مناقشة اتفاقيات حق الانتفاع للمشروع في المستقبل،

وذلك بناءً على الأرض التي سيتم تخصيصها “للشركاء” بغرض إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيله.

قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، إن الهيدروجين الأخضر يمهد الطريق نحو الوصول إلى الحياد الكربوني،

وتسعى الشركة لزيادة نسبة الاستثمار في هذه الصناعة، كما أن الشراكة مع إحدى أكبر الشركات في الطاقة المتجددة تضاعف وتنوع من محفظة أعمال الشركة بما يعود بالإيجاب على جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتوفير حلول متكاملة ومستدامة لتطوير المجتمعات.

كما ستسهم السويدي في عملية توطين الصناعات المغذية والمكملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمهد الطريق نحو صفر انبعاثات،

الأمر الذي يُعدّ جزءًا من إستراتيجية التنمية المستدامة طويلة الأمد التي تتبناها السويدي إليكتريك؛ وذلك دعمًا للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050″.

وقال سومانت سينها، الرئيس التنفيذي لشركة رينيو باور: “إن الشراكة مع مصر فخر لما تظهره من جهود في مواجهة التهديد الوجودي لتغير المناخ.

إذ يعتبر الهيدروجين الأخضر أمرًا حاسمًا في رحلة الحياد الكربوني. فيما تجسد هذه الاتفاقية حرصنا في رينيو باور، والتي أصبحت شريكًا للحكومة المصرية، على الاضطلاع بدورنا الريادي والقيادي في هذا القطاع الناشئ. إذ تُعدّ مهمة التنمية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمرًا بالغ الأهمية، ونحن حريصون على المشاركة في هذه التنمية”.