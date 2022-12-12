السويدي إليكتريك وجامعات المعرفة الدولية وflat6labs يطلقون برنامجا للطاقة النظيفة

أعلنت السويدي إليكتريك، العاملة في حلول الطاقة والبنية التحتية، وجامعات المعرفة الدولية، ومبادرة شركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية، بالتعاون مع “مبادرة ريادة الأعمال”، إطلاق برنامج كلايماثون لتفعيل برنامج هاكاثون في قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا العميقة.

يأتي ذلك بالتعاون مع شركة Flat6Labs؛ الشركة المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر.

ويهدف البرنامج إلى تزويد طلاب جامعة كوفنتري المتضمنة في جامعات The Knowledge Hub وبرنامج تطوير الخريجين السويدي إليكتريك بفرصة فريدة لتقديم وعرض حلولهم التقنية المبتكرة لمواجهة أحد أكبر تحديات اليوم- تغير المناخ.

وينعقد الكلايمثون على مدار 3 أيام، ويستضيف 30 فريقًا يتنافسون عبر سلسلة من جلسات النقاش المتخصصة وورش العمل التفاعلية، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة 4.0، وإدارة الطاقة.

وسوف تستضيف جامعات Knowledge Hub برنامج كلايماثون في مقرها لتوفر الدعم الفني والتسهيلات للبرنامج بما في ذلك المعامل والمعدات والفصول الدراسية ومناطق تقديم الطعام.

يأتي ذلك بهدف تبنّي ودفع العقليات المبتكرة، بالإضافة إلى خلق جسر للتواصل بين قطاع الأعمال والقطاع التعليمي، ستتمتع الفرق بإمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد والإرشادات المطلوبة لدعم الحلول المقترحة في مجال التكنولوجيا النظيفة والعميقة.

وتهدف الشركة إلى زيادة رأس المال الفكري من خلال خلق حلول قابلة للتطبيق ومبتكرة لتحديات اليوم مع توفير الدعم الفني، والتدريب، والتوجيه، وفرص العمل، بالإضافة إلى جوائز نقدية للفرق الفائزة.

ونظرًا لسجلها الحافل بالنجاح، فإن دور Flat6Labs يهتم بإعداد البرنامج وتصميم المناهج والتدريب والإرشاد وتقديم الأدوات والإدارة في الموقع لدعم الشركات الناشئة.

في سياق متصل قال عماد غالي، مدير الابتكار في شركة السويدي إليكتريك: “نسعى من خلال السويدي إليكتريك وجامعات المعرفة الدولية لإحداث تغيير شامل في التكنولوجيا والبيئة المستدامة من خلال الكلايمثون.

وأضاف قائلًا: ندعم الشباب من خلال خلق فرص لتساعدهم في ابتكار حلول لتحديات المناخ، واستخدام التكنولوجيا لتطوير مشروعات وحلول جديدة للتحديات المحلية والعالمية،

نقوم بتمكينهم لدفع التغيير المستدام وتحفيز عقولهم اللامعة للتعبير عن أفكارهم المبتكرة. نحن على يقين أن قدراتهم يمكنها المساهمة في تطوير حلول تكنولوجية رائدة لتحديات مناخ العالم الحديث”.

وأعرب إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي للسويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية ونائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية، “أننا مسؤولون عن التصدي للتحديات البيئية التي يواجهها عالمنا اليوم، ونحن حريصون على تزويد الشباب بالمهارات والموارد ليكونوا قادرين على مواجهة مثل هذه التحديات من خلال برنامج هاكاثون الطاقة النظيفة والتكنولوجيا العميقة.

وتابع: إن شراكتنا مع Flat6Labs سوف تمكّننا من جمع العقول الشابة معًا ودعم أفكارهم وحلولهم المبتكرة نحو مستقبل مستدام لكوكبنا.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، قال حسن منسي، رئيس برامج ريادة الأعمال التنموية بشركة Flat6Labs، إن تغير المناخ يمثل تحديًا كبيرًا يواجهه عالمنا، لذا تسير مصر على خُطى الاقتصادات العالمية الأخرى في تسريع الجهود المبذولة للحد من أثر التغير المناخي.

وأضاف قائلًا: عبر استضافة قمة المناخ COP27 هذا العام وإطلاق العديد من مشروعات الاستدامة، تَبرز الحاجة الماسّة لتوحيد جهود الخبراء من القطاعين العام والخاص وكذلك الشباب؛ بهدف تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.