السويدي إليكتريك : نستهدف 40 مليار جنيه إيرادات في 2017

منى عبد الباري- مصطفى طلعت تستهدف شركة السويدي إليكتريك إيرادات بقيمة 40 مليار جنيه، العام الحالي، مقارنة بـ24.6 مليار جنيه العام الماضي، بحسب ما أعلن شريف الزيني، العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك. ولفت الزيني، خلال مؤتمر عُقد بالقاهرة، اليوم، إلى أن 50% من إيرادات الشركة تولد من نشاط

منى عبد الباري- مصطفى طلعت





تستهدف شركة السويدي إليكتريك إيرادات بقيمة 40 مليار جنيه، العام الحالي، مقارنة بـ24.6 مليار جنيه العام الماضي، بحسب ما أعلن شريف الزيني، العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك.

ولفت الزيني، خلال مؤتمر عُقد بالقاهرة، اليوم، إلى أن 50% من إيرادات الشركة تولد من نشاط الكابلات، و39% من محطات توليد الطاقة، والـ11% المتبقية من نشاط المحولات والعدادات.

وتصدر السويدي إليكتريك التي تمتلك 25 مصنعًا حول العالم نحو 60- 70% من إنتاجها لنحو 40 سوقًا تصديرية في أفريقيا وأوروبا والخليج وآسيا”، وفقًا لـ”الزيني”.

وأكد الزيني أن استثمارات شركته بلغت 26 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما عزّز سعر السهم الذي يقترب حاليًّا من مستويات 120 جنيهًا، فيما تعد السويدي إليكتريك من الشركات المتوقع لها ربحية مرتفعة بدعم مشروعاتها في الكهرباء.

وقال بنك استثمار فاروس، في تقرير بحثي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة قد تحقق 44 مليار جنيه إيرادات العام المقبل، نتيجة اعتمادها على إيرادات صناعة الكابلات والأسلاك.

ورفع بنك الاستثمار الوزن النسبي لسهم الشركة مع زيادة القيمة العادلة من 111.5 جنيه إلى 155 جنيهًا، نتيجة نتائج أعمالها في الربع الثالث، والتي جاءت أعلى من التوقعات حيث وصلت إلى 11.4 مليار جنيه.