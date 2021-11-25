السويدي إليكتريك توقع 3 عقود فى الكويت بقيمة 1.06 مليار جنيه

أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على ثلاث مشروعات بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 20.4 مليون دينار تعادل 1.06 مليار جنيه تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن هذه التعاقدات وقعتها شركتها التابعة “إيجيبتك للكابلات” لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتختص العقود الموقعة بأعمال توريد وتمديد وتركيب الكابلات الأرضية( جهد 132 ك.ف ) المغذية لمحطات التحويل الرئيسية بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

ومن المقرر أن تقوم إيجيبتك للكابلات بأعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 18 شهر من تاريخ بدء الأعمال (جرى التوقيع 25 نوفمبر ).

السويدي إليكتريك وقعت عقدا بدولة الكويت بقيمة 16.1 مليون دينار فبراير الماضى

وأفصحت السويدي إليكتريك فى فبراير الماضى عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على مشروع بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 16.1 مليون دينار.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (17 فبراير) إن هذا التعاقد وقعته شركتها التابعة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت.

ويختص المشروع بتزويد وتركيب خطوط هوائية جهد (400 ك.ف)،لمحطة رئيسية بوبيان (Z).

وينص التعاقد على قيام شركة السويدى لنقل وتوزيع الطاقة بأعمال التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح فى غضون 30 شهر من التوقيع.

السويدي وقعت عقدين فى الإمارات آخرهم بقيمة 124 مليون درهم

ووقعت السويدى عدة عقود كهرباء بدول الخليج خلال الأعوام الماضية، منها عقدين بدولة الإمارات لعربية المتحدة خلال (2019-2020) ، ففى 14 أبريل الماضى وقّعت الشركة أعمالًا كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركتها التابعة السويدى باور للمقاولات الكهربائية فازت بهذا العقد فى مناقصة عالمية تقدمت إليها 11 شركة.

ويختص العقد بتوريد وتركيب كابلات جهد 132 كيلوفولت بنظام تسليم المفتاح لعدة مسارات متفرقة داخل إمارة دبى بطول 22.5 كليو متر مربع .

ويأتى هذا المشروع فى إطار خطة توسعية تتبناها امارة دبى فى قطاع التوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وتصل مدة المشروع إلى 17 شهر من تاريخ التوقيع ،وفقا للإفصاح.

وأسندت إمارة الشارقة بدولة الإمارات مشروعًا فى المجال نفسه إلى السويدى إليكتريك فى مارس 2019 بقيمة 550 مليون دولار.

واختص هذا المشروع بتنفيذ محطة توليد كهرباء آلية بقدرة 1026.3 ميجا وات بنظام الدورة المركبة لصالح هيئة الكهرباء والمياه بإمارة الشارقة بالتحالف مع شركة ميتسوبيشى – هيتاتشي لنظم القوى.

توقيع ست عقود كهرباء فى أفريقيا منذ 2019 آخرهم فى غانا

نهر روفيجى بتنزانيا

ووقعت السويدى عدة عقود فى ست دول إفريقية فى مجال الكهرباء والسدود والطاقة الشمسية، منها الكونغو، جنوب السودان،تنزانيا، زامبيا،مدغشقر ،غانا خلال الفترة من (2019-سبتمبر 2021).

وأفصحت الشركة فى 5 سبتمبر الماضى عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على مشروع كهرباء بدولة غانا بقيمة إجمالية قدرها 16.7 مليون دولار تقريبا.

ويختص المشروع بإنشاء محطة محولات رئيسية جهد 33/11 ك.ف، ويشمل التعاقد أعمال التصميم والتوريد والتركيب الكامل للمحطة بنظام تسليم المفتاح فى خلال 24 شهرا من تاريخ بدء الأعمال (وقع التعاقد 2 سبتمبر).

كما أفصحت فى 9 أغسطس 2020 عن توقيع عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بجمهورية الكونغو الديموقراطية بقيمة إجمالية 38.6 مليون دولار تقريبا.

كذلك أعلنت فى 25 ديسمبر 2019 عن توقيع عقد توريد 485 ألف عداد مياه ذكية، إلى مدغشقر بقيمة إجمالية 36.7 مليون دولار تقريبًا.

كما وقّعت الشركة، فى 4 ديسمبر من العام نفسه، عقد إنشاء مشروع مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية فى جمهورية جنوب السودان بقيمة إجمالية 45 مليون دولار تقريبًا.

كذلك وقّعت، فى 29 أغسطس من العام نفسه، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة فى زامبيا لتنفيذ مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات مع تخزينها فى بطاريات.

وفى مارس 2019 وقّعت السويدى اتفاق شراكة مع شركة المقاولون العرب بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء سد في تنزانيا على نهر روفيجى خلال أربع سنوات.

وتمتلك السويدى أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول حول العالم ،وتستعد فى الوقت الحالى لاتما إجراءات الاستحواذ على شركتين آسيويتين إحداهما إندونيسية والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.