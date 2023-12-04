«السويدي إليكتريك» توقع مذكرة مع PLN الإندونيسية لتنفيذ شبكة كهرباء خضراء بجاكرتا

أعلنت شركة السويدي إليكتريك العاملة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PT PLN (Persero)، إحدى الشركات المملوكة للحكومة الإندونيسية، لتشكيل مجموعة عمل مكلفة بتنفيذ الأهداف، والتي تتضمن تطوير مشروعات عدادات الطاقة الذكية، وإطلاق مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة فيها لتحسين كفاءة القوى العاملة بشركة PLN.

وتم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقام بالإمارات (COP28)، ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز جهود إندونيسيا لتطوير بنية تحتية خضراء وذكية تدعم الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية الدولة برفع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 75% بحلول عام 2040.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، انه التزاما بدعم المجتمعات التي نعمل بها تبذل الشركة قصارى جهدها لمساعدة الدول للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، ونفتخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة PLN التي نستطيع من خلالها مساندة الحكومة الإندونيسية في مساعيها لتوفير كهرباء مولدة من مصادر الطاقة النظيفة، وإنشاء شبكة كهرباء وطنية ذكية ومتكاملة.

أوضح هاني جمال، المدير التنفيذي للعمليات بشركة السويدي اليكتريك ، نسعي للعمل يدًا بيد مع شركة PLN للمساهمة في تنفيذ مشروع شبكة الكهرباء الخضراء الفائقة ” Green Enabling Super Grid” والذي يستهدف دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكة توزيع الكهرباء الوطنية وخلق نظام كهربائي متكامل يوفر الخدمة لجميع أنحاء الدولة بما يضمن توزيع عادل للطاقة النظيفة لتصل إلى جميع المواطنين.

ويُعَد هذا التحالف تتويجًا للتعاون المستمر على مدار السنوات من خلال شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك، والذي أثمر عن العديد من المشروعات والإنجازات غير المسبوقة”.

قال دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة PT PLN (Persero)، قائلًا: “تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة بالنسبة إلى شركة PLN في إطار عملنا الطموح لقيادة التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف نهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية، وبناء محطات جديدة لتوليد كهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060، ونؤمن بأن خبرات السويدي إليكتريك المشهودة ستدعمنا لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة والتنمية الاقتصادية.”