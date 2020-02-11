«السويدي إليكتريك» توقع مذكرة تفاهم مع وكالة بيزنس فرانس للترويج للمشروعات

وقّعت شركة السويدي إليكتريك مذكرة تفاهم مع وكالة بيزنس فرانس، وهي وكالة حكومية تعمل على تعزيز الصادرات والاستثمارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم والاستثمارات الأجنبية في فرنسا.

ويتمثل الهدف الرئيسي من توقيع المذكرة في تشجيع المبادرات التجارية المشتركة وتعزيز الفرص بين الجانبين من خلال تضافر الجهود المشتركة. تسعى الاتفاقية أيضًا من خلال قدرات الشركات الموقِّعة عليها إلى توسيع نطاق التعاون وتحقيق مكاسب لنظيراتها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

قال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية: ” تسعي السويدي للتنمية الصناعية بإعتبارها شركة رائدة في مجال التنمية الصناعية المتكاملة في المنطقة، للحفاظ على علاقتها الوثيقة مع عملائها بهدف توسعة شبكة علاقاتنا مع أصحاب المصالح المتميزين وذوي الخبرة في مجال الأعمال.

وقال فيليب جارسيا، المستشار التجاري لسفارة فرنسا بمصر ومدير مكتب وكالة “بيزنس فرانس”، إنّ” تعزيز العلاقات التجارية في أفريقيا، وخاصة مصر، تمثل واحدة من أهم أولويات المستثمرين الفرنسيين في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف :”نهدف إلى جعل باريس وجهة أوروبية لأصحاب رؤوس الأموال المغامرين من أفريقيا، ولهذا فإن توقيع هذه المذكرة يلعب دورًا مهمًا في تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين المستثمرين الفرنسيين والمصريين مع التركيز على الفرص المهمة المتاحة في مصر وأفريقيا”.

يذكر أن الهدف الرئيسي لهذا الحدث يتمثل في زيادة الوعي بالأهمية الجيواقتصادية لمصر واستكشاف فرص الاستثمار في الصادرات والواردات من المنتجات والخدمات مع مصر، والقطاعات الرئيسية التي تتمتع بفرص الاستثمار والتنمية

وحضر التوقيع 150 من كبار الشخصيات في الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين والمستثمرين والمصرفيين والمصنعين وأبرز صناع القرار التجاري.

وتحدث خلال هذا التجمع الكبير العديد من الشخصيات والدبلوماسيين بما فيهم معالي السيد ستيفان روماتيت، السفير الفرنسي في مصر والسيد كريستوف ليكورتير، الرئيس التنفيذي لوكالة “بيزنس فرانس” وفيليب غارسيا المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية في مصر.

كما شارك المهندس أحمد السويدي رؤيته خلال الحدث باعتباره مستثمراً في السوق المصرية واستعرض الفرص الاستثمارية الهامة في مصر.

وأعقب هذا الحدث سلسلة من الاجتماعات المُثمرة للإجابة على الأسئلة المُقترحة وتبادل الخبرات.

وقال المهندس أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك: “باعتبار السويدي اليكتريك شركة رائدة في مجالات حلول الطاقة والبنية التحتية، تلعب دورًا رئيسيًا في تسليط الضوء على فرص الإستثمارات المتنوعة في مصر أمام العالم”.

وأشار إلى إن السويدي توفر لعملائها والتي تتمثل في التواجد الجغرافي القوي والدراسة المتعمقة للسوق، والكفاءات الفنية والتجارية ذات المستوى العالمي، تمثل الدعم الأساسي لخوض تجربة الاستثمار في مصر.

تحتل مصر مركزًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المجاورة بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة.”

ستقوم السويدي للتنمية الصناعية مع السويدي اليكتريك باستكمال جولتها الاوروبية إلي المانيا لتبادل الخبرات بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية كشريك رئيسي، بهدف إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لتسيير فرص الاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة في مصر.

وفي هذا الإطار، سيشارك المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية في حلقة نقاشية لاستعراض مجموعة من المنتجات والحلول للمُصنّعين المعنيين.

جديرا بالذكر أنّ السويدي للتنمية الصناعية هي شركة متخصصة في تنمية المناطق الصناعية واللوجيستية المُستدامة بالكامل وذلك استناداً إلى خبراتها في مجالات متنوعة لأكثر من عقد كامل. فمن خلال خمسة مدن صناعية ومحفظة أراضي شاسعة تضم 25 مليون متر مربع في 10 مشروعات في مصر وأفريقيا؛ توفر السويدي للتنمية الصناعية أحدث مرافق البنية التحتية والمرافق الخاصة بالتصنيع وعروض الخدمات ذات القيمة المضافة لأكثر من 250 عميلًا بما في ذلك لوريال ، مانتراك ، كابسي ، إندومي ، وغيرها الكثير.

وشركة السويدي للتنمية الصناعية هى إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك ، وهي شركة متخصصة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تلتزم بالتنمية المستدامة.

وتتضمن باقة مشروعات شركة السويدي للتنمية الصناعية Industria West و Industria East، في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، Al Oula في السادس من أكتوبر، والسخنة الجديدة، وIndustria 1 في السخنة، والسادات، والعلمين الجديدة.