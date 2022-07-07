السويدي إليكتريك توقع عقدا ثانيا لتطوير السكك الحديدية بمصر بقيمة 1.17 مليار جنيه

أعلنت شركة السويدي إليكتريك اليوم الخميس، عن توقيع عقد أعمال ثان لتطوير خطوط السكك الحديدية فى مصر بقيمة إجمالية قدرها 1.17 مليار جنيه تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذا التعاقد جرى توقيعه عبر تحالف يضم شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة (إيراتراك)، والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (جيكو).

ويتعلق التعاقد بتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالى وأحواش المحطات بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد (تجديد 110 كلم + 133 مفتاحا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.17 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 484 مليون جنيه تقريبا وفقا للإفصاح.

السويدي إليكتريك توقع عقد تطوير إشارات سكة الصعيد بقيمة 1.29 مليار جنيه

وأظهر إفصاح مواز مرسل للبورصة اليوم الخميس توقيع السويدي إليكتريك عقد آخر لتطوير نظم الإشارات والاتصالات بسكك حديد نجح حمادى – الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 1.29 مليار جنيه عبر نفس التحالف.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.29 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 545 مليون جنيه تقريبا، بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وتأتى هذه التعاقدات فى إطار المناقصة التى فاز بها تحالف السويدي إليكتريك فى يناير الماضى لتطوير السكك الحديدية بعدة محافظات بالدلتا والصعيد.

تحالف السويدي الغرابى فاز بمناقصة تطوير السكك الحديدية يناير الماضى

أحمد السويدي

وأفصحت الشركة فى يناير الماضى عن فوزها بمناقصة أعمال تطوير السكة الحديد بالدلتا وصعيد مصر، ضمن تحالف يضم الغرابى للإنشاءات والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك فى إفصاح تأكيدى مرسل للبورصة 26 يناير الماضى، للرد على استفساراتها بخصوص ما نشرته “المال” تحت عنوان: “السويدي والغرابلى والمصرية يقتنصون خط سكة حديد «نجع حمادى – الأقصر» بتكلفة 110 ملايين دولار.

وقالت السويدى” إن تحالفها مع “الغرابى” و”المصرية” قدم أقل الأسعار فى مناقصتين طرحتهما الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتختص المناقصة الأولى بمشروع تجديد وصيانة خطوط وأحواش ومفاتيح بمنطقة الدلتا ،وتشمل خطوط بنها- منوف -المعمورة -رشيد-23 يوليو – شبين القناطر- السنطة-محلة روح-بنها زفتى،بأطوال إجمالية 110 كلم تشمل 133 مفتاحًا.

بينما تختص المناقصة الثانية بمشروع تجديد وصيانة خط نجع حمادى-الأقصر،بطول 91 كلم، يشمل 283 مفتاحا، وفقًا للإفصاح.

ونوهت “السويدى” آنذاك بأنها لم توقع على العقود الخاصة بالمناقصتين بعد، بما يتعذر معه الإفصاح عن التكلفة النهائية للمشروعين.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

السويدي تقفز بإيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه في 3 أشهر

السويدى إليكتريك

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة مع 12.9 بلغت مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة (25 مايو الماضى) عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 16.2 مليار جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة مع 10.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 828.2 مليون جنيه خلال الربع، مقارنة مع 769.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 12.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع خسائر بلغت 63.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وقال أحمد السويدي، العضو المنتدب، إن نتائج الأعمال تشير إلى تجاوز شركته للصعوبات الضخمة التى تعرض لها الاقتصاد العالمى خلال الربع الأول، بما يؤكد نجاح إستراتيجية الشركة في مرونة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات.

وأكدت الشركة، فى بيان تفسيرى لاحق مرسل للبورصة، بنفس التاريخ (25 مايو)، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول بانتعاش أعمال قطاعات الأسلاك والكابلات والمقاولات.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع نصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.