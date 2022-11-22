«السويدي إليكتريك» توافق على تأسيس شركة أو أكثر في السعودية

وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر-على تأسيس شركة جديدة أو أكثر في المملكة العربية السعودية.

وقالت السويدي إليكتريك في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إنه من المقرر تأسيس هذه الشركة أو أكثر بمدينة الرياض أو أى مدينة سعودية أخرى بنظام الملكية المنفردة أو بالشراكة مع الغير.

كما سيجري التأسيس وفقًا لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفق أى شكل من أشكال الشركات المعروفة في الأوساط التجارية (شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة قابضة ألخ).

السويدي إليكتريك : جار اختيار نشاط لشركة السعودية من بين 5 خيارات

أحمد السويدي

ومن المقرر أن تختار الشركة الجديدة نشاطًا من بين عدة أنشطة يتيحها نظام الاستثمار في المملكة وهي : إدارة الشركات التابعة للشركات القابضىة، استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة.

امتلاك العقارات والمنقولات،امتلاك حقوق الملكية الصناعية، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.

وتعمل مجموعة السويدي إليكتريك في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات،قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

ولدى المجموعة حضور قوي في الأسواق الآسيوية والخليجية ،لا سيما في الإمارات والكويت والسعودية بحجم عقود موقعة تجاوزت قيمتها مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية.

خريطة عقود الشركة في دول الخليج خلال السنوات الماضية

ففي يناير الماضى أعلنت السويدي إليكتريك تعاقد إحدى شركاتها التابعة على أعمال جديدة بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليون دينار تعادل 440 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية بتاريخ 2 يناير 2022، إن هذه التعاقدات وقعتها شركتها التابعة “إيجيبتك للكابلات” لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتعاقدت السويدي فى نوفمبر 2021 على ثلاثة مشروعات مرتبطة بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 20.4 مليون دينار تعادل 1.06 مليار جنيه تقريبا لصالح نفس المؤسسة.

كما وقعت المجموعة فى فبراير 2021 عقد مشروع آخر بدولة الكويت بقيمة إجمالية قدرها 16.1 مليون دينار لصالح وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت لتركيب خطوط هوائية جهد (400 ك.ف)،لمحطة رئيسية بوبيان (Z).

السويدي وقعت عقدين فى الإمارات أحدهما لصالح دبى والآخر لإمارة الشارقة

ووقعت السويدى عدة عقود كهرباء بدول الخليج خلال الأعوام الماضية، منها عقدين بدولة الإمارات لعربية المتحدة خلال (2019-2020) ، ففى 14 أبريل 2020 وقّعت الشركة أعمالًا كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إماراتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركتها التابعة السويدى باور للمقاولات الكهربائية فازت بهذا العقد فى مناقصة عالمية تقدمت إليها 11 شركة.

ويختص العقد بتوريد وتركيب كابلات جهد 132 كيلوفولت بنظام تسليم المفتاح لعدة مسارات متفرقة داخل إمارة دبى بطول 22.5 كليو متر مربع.

ويأتى هذا المشروع فى إطار خطة توسعية تتبناها إمارة دبى فى قطاع التوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وتصل مدة المشروع إلى 17 شهرا من تاريخ التوقيع ،وفقا للإفصاح.

وأسندت إمارة الشارقة بدولة الإمارات مشروعًا فى المجال نفسه إلى السويدى إليكتريك فى مارس 2019 بقيمة 550 مليون دولار.

واختص هذا المشروع بتنفيذ محطة توليد كهرباء آلية بقدرة 1026.3 ميجا وات بنظام الدورة المركبة لصالح هيئة الكهرباء والمياه بإمارة الشارقة بالتحالف مع شركة ميتسوبيشى – هيتاتشي لنظم القوى.

وشرعت مجموعة السويدي منذ مايو 2021 في إجراءات الاستحواذ على شركتين آسيويتين إحداهما إندونيسية والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

يبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 53% تقريبًا إلى 62.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بـ40.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.29 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.95 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.