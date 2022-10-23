السويدي إليكتريك تنفي السعي للحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليار جنيه

نفت شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- أنباء متداولة حول سعيها للحصول على قرض جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه عبر بنك مصر وآخرون.

جاء ذلك في إفصاح مرسل من السويدي إليكتريك للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر حول ترتيب بنك مصر قرضًا مشتركا بقيمة 5 مليار جنيه لصالح سبع شركات تابعة للمجموعة.

وأعلنت السويدي إليكتريك في 27 سبتمبر الماضى إتمام ترتيبات الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه بنظام المضاربة الدوارة عبر مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التسيهلات جري ترتيبها من قبل شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال بصفتها المستشار المالي والمسوق الحصري للتسهيلات.

ويهدف هذا التمويل الذي شارك فيه 7 بنوك عاملة فى مصر( منها ثلاثة بنوك إسلامية) إلى التوسع في أنشطة مجموعة السويدي وشركاتها التابعة .

السويدي إليكتريك حصلت على تسهيلات إئتمانية من 7 بنوك بنظام المضاربة

مصرف أبوظبي الإسلامي

وشارك في التمويل مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر، كمرتب رئيسي أوليّ، إضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، إضافة إلى بنوك، البركة- مصر، البنك الأهلي الكويتي –مصر، بنك التنمية الصناعية، ميد بنك، البنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي.

ويعد نظام المضاربة الدوارة أحد أشكال التمويل الإسلامي الحديث المنتشرة بين البنوك والمصارف الإسلامية فى مصر والخليج.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب للشركة إن الحصول على هذا التمويل يأتي فى إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة القادمة فى السوق المحلية والإقليمية متوقعا استخدامه فى تغطية احتياجات رأس المال العامل وتسهيل استيراد بعض المواد الخام.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

ووقعت الشركة سلسة تعاقدات خلال الفترة الماضية فى مجالات خطوط الكهرباء والمحولات والسكك الحديدية بمبالغ مليارية، وفقا لإفصاحات دورية مرسلة للبورصة المصرية.

السويدي إليكتريك وقعت عقودا بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر

وأعلنت السويدي إليكتريك فى 20 سبتمبر الماضى تعاقد شركتها التابعة رواد الهندسة الحديثة مع شركة إيبيكو للأدوية لإنشاء مصنع جديد بقيمة إجمالية 418 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا التعاقد يختص بإنشاء مصنع إيبيكو (3) لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية بمدة تنفيذ 13 شهرا من تاريخ التعاقد.

وتعد رواد الهندسة الحديثة واحدة من أكبر شركات المقاولات فى مصر وأفريقيا، وهي إحدى أذرعة مجموعة السويدي في قطاع المقاولات أحد القطاعات الأربعة التي تعمل بها المجموعة.

كما أفصحت السويدي فى 11 سبتمبر عن ثلاثة عقود جديدة لتنفيذ الأعمال الكهربائية اللازمة لاستصلاح 375 ألف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى بقيمة 2.2 مليار جنيه.

كذلك أفصحت فى 29 أغسطس الماضى عن توقيع عقدين لإنشاء محطتي محولات كهربائية لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار جنيه تقريبا.

تحالف السويدي- الغرابي يفوز بعقد تطوير إشارات السكة الحديد بقيمة 2.4 مليار جنيه

وأفصحت السويدي إليكتريك فى 7 يوليو الماضى عن توقيع عقدي أعمال لتطوير خطوط السكك الحديدية فى مصر بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التعاقدات جرى توقيعها عبر تحالف يضم شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة (إيراتراك)، والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (جيكو).

ويتعلق العقد الأول بتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالى وأحواش المحطات بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد (تجديد 110 كلم + 133 مفتاحا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.17 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 484 مليون جنيه تقريبا وفقا للإفصاح.

بينما يختص العقد القانى بتطوير نظم الإشارات والاتصالات بسكك حديد نجح حمادى – الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 1.29 مليار جنيه عبر نفس التحالف.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الثانى 1.29 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 545 مليون جنيه تقريبا، بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وتأتى هذه التعاقدات فى إطار المناقصة التى فاز بها تحالف السويدي إليكتريك فى يناير الماضى لتطوير السكك الحديدية بعدة محافظات بالدلتا والصعيد.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بـ26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.