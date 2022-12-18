السويدي إليكتريك تكفل شركاتها التابعة في قرض دولي دوار بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت شركة السويدي إليكتريك -أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- موافقتها على كفالة شركاتها التابعة في الحصول على قرض دولي دوار بقيمة 200 مليون دولار.

وقالت السويدي إليكتريك في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد ،إن هذا القرض مقدم من البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد “أفريكزم بنك” إلى شركة السويدى للنقل والطاقة وبعض الشركات التابعة بوصفهم مقترضين متضامنين.

وأبدى مجلس إدارة الشركة في 18 ديسمبر الجاري موافقته في إصدار الضمانات والخطابات والالتزامات والسندات والإقرارات والاخطارات اللازمة لاتمام اتفاقية القرض.

كما فوض المجلس العضو المنتدب أحمد السويدي للتوقيع والتفاوض نيابة عن الشركة لاتمام هذه الاتفاقية مع اسيتفاء الاجراءات اللازمة لذلك.

السويدي إليكتريك حصلت على قرض بقيمة 2 مليار جنيه منذ سبتمبر

وأفصحت مجموعةالسويدي في 27 سبتمبر الماضي عن إتمام ترتيبات الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه بنظام المضاربة الدوارة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التسيهلات جري ترتيبها من قبل شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال بصفتها المستشار المالي والمسوق الحصري للتسهيلات.

ويهدف هذا التمويل الذي شارك فيه 7 بنوك عاملة فى مصر( منها ثلاثة بنوك إسلامية) إلى التوسع في أنشطة مجموعة السويدي وشركاتها التابعة .

وشارك في التمويل مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر، كمرتب رئيسي أوليّ، إضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، إضافة إلى بنوك، البركة- مصر، البنك الأهلي الكويتي –مصر، بنك التنمية الصناعية، ميد بنك، البنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي.

ويعد نظام المضاربة الدوارة أحد أشكال التمويل الإسلامي الحديث المنتشرة بين البنوك والمصارف الإسلامية فى مصر والخليج.

وقال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب للشركة إن الحصول على هذا التمويل يأتي فى إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة القادمة فى السوق المحلية والإقليمية متوقعا استخدامه فى تغطية احتياجات رأس المال العامل وتسهيل استيراد بعض المواد الخام.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

شرعت المجموعة منذ مايو 2021 في إجراءات الاستحواذ على شركتين آسيويتين إحداهما إندونيسية والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

السويدي توافق على تأسيس شركة أو أكثر في السعودية

أحمد السويدي

ووافق مجلس إدارة الشركة في 22 نوفمبر الماضي على تأسيس شركة جديدة أو أكثر في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض أو أى مدينة سعودية أخرى بنظام الملكية المنفردة أو بالشراكة مع الغير.

كما سيجري التأسيس وفقًا لنظام الشركات السعودي ونظام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفق أى شكل من أشكال الشركات المعروفة في الأوساط التجارية (شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة قابضة ألخ).

ومن المقرر أن تختار الشركة الجديدة نشاطًا من بين عدة أنشطة يتيحها نظام الاستثمار في المملكة وهي : إدارة الشركات التابعة للشركات القابضىة، استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة.

امتلاك العقارات والمنقولات،امتلاك حقوق الملكية الصناعية، تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة.

يبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 53% تقريبًا إلى 62.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بـ40.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.29 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.95 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.