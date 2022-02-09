السويدي إليكتريك تقفز بمبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه في عام واحد

السويدي إليكتريك تفصح عن نتائج أعمالها خلال عام 2021 وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع مبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 52.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 39.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وقفزت صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تراجع صافي الربح إلى 1.1 مليار جنيه خلال نفس العام المالي، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

السويدي إليكتريك : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.39 جنيه

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن نتائج هذا العام المالي، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب، إن نتائج الأعمال تشير إلى تجاوز شركته لتداعيات فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي، بما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في مرونة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات.

وأشاد السويدي بالنمو الذي حققته الشركة في كل القطاعات متوقعا جني ثمار الاستثمارات التي جرى ضخها مؤخرا خلال العام الجاري 2022.

وتعمل المجموعة في أربعة قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات،قطاع المنتجات الكهربائية).

قطاع الأسلاك والكابلات يستحوذ على 49% من إيرادات المجموعة

السويدى إليكتريك

ويحتل قطاع الأسلاك والكابلات المركز الأول في إيرادات الشركة بنسبة مساهمة 49% من إجمالي المبيعات خلال 2021، بينما حل قطاع مشروعات المقاولات في المركز الثاني بنسبة 42%، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة الأربعاء.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيرادات الشركة إلى 40.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 35.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 27.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافي أرباح المجموعة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح بلغ 1.9 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وفقا للقوائم المرسلة للبورصة 15 نوفمبر الماضي.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافي ربح قدره 957 مليون جينه، خلال الفترة مقارنة بصافي ربح بلغ 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.07 جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بنصيب بلغ 0.8 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسلاك والكابلات في إجمالي إيرادات النصف الأول حوالي 55.7% بما يعادل 20.3 مليار جنيه، بينما بلغت ساهم قطاع المقاولات نحو 16.5 مليار جنيه من الإيرادات.

كما وصلت مساهمة قطاع العدادات لنحو 1.8 مليار جنيه، فى حين ساهم قطاع المحولات بنحو 1.4 مليار جنيه، كما ساهم قطاع المنتجات الكهربائية بنحو 700 مليون جنيه خلال الفترة.

وبلغ حجم المشروعات المتعاقد عليها في قطاع المقاولات 57 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، بينما تعاقدت على مشروعات في مجال العدادات والمحوالات بقيمة 110مليون يورو، 113 مليون دولار على التوالي.

السويدي سجلت إيرادات بقيمة 26 مليار جنيه فى النصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 26 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 22.2 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بتكاليف بلغت 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى أرباح المجموعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بصافي ربح بلغ مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافي ربح قدره 55.9 مليون جينه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للمجموعة تسجيلها إيرادات بقيمة 46.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، بنسبة انخفاض سنوى طفيفة 1% تقريبا عن عام 2019.

وتراجع صافى ربح المجموعة إلى 3.03 مليار جنيه خلال عام 2020، بانخفاض قدره 25% عن العام المالى السابق المنتهى ديسمبر 2019.

ووافقت عمومية المجموعة فى 5 أبريل الماضى على صرف أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 867.7 مليون جنيه بواقع 40 قرشا للسهم.

وتمتلك السويدى اليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى خمسة قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير.المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يناير الماضى.