بورصة وشركات

«السويدي إليكتريك» تقفز بإيراداتها إلى 26 مليار جنيه فى ستة أشهر

السويدي إليكتريك تفصح عن نتائج أعمال النصف الأول وتعلق عليها
رجب عزالدين 1:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 1:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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أظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 26 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 22.2 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بتكاليف بلغت 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى أرباح المجموعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافى ربح قدره 55.9 مليون جينه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

السويدي إليكتريك : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه

السويدى إليكتريك
السويدى إليكتريك

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.73 جنيه بنهاية يونيو مقارنة بنصيب بلغ 0.42 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب للشركة، إن نتائج أعمال النصف تأثرت إيجابيا بنمو إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات بنسبة 55.1 % مقارنة بالنصف المقارن من العام السابق.

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وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسلاك والكابلات فى إجمالى إيرادات النصف الأول حوالى 49.3% مقارنة بنسبة بلغت 46.9% خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للمجموعة تسجيلها إيرادات بقيمة 46.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، بنسبة انخفاض سنوى طفيفة 1% تقريبا عن عام 2019.

وتراجع صافى ربح المجموعة إلى 3.03 مليار جنيه خلال عام 2020، بانخفاض قدره 25% عن العام المالى السابق المنتهى ديسمبر 2019.

ووافقت عمومية المجموعة فى 5 أبريل الماضى على صرف أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 867.7 مليون جنيه بواقع 40 قرشا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتارخ 6 يوليو الماضى.

وتعاقدت «السويدي» فى عام 2020 على مشروعات فى مجال المقاولات بقيمة 49 مليار جنيه، بينما تعاقدت على مشروعات فى مجال العدادات بقيمة 90 مليون يورو.

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كما بلغ حجم التعاقدات فى مجال المحولات الكهربائية 78 مليون يورو تقريبًا خلال العام الماضى، وما زالت الشركة تضيف عقودًا محلية ودولية بشكل دورى إلى قائمة الأعمال تحت التنفيذ.

السويدى تتعاقد على مشروع جديد في العوينات بقيمة 190 مليون جنيه

أحمد-السويدى-الرئيس-التنفيذى-لمجموعة-السويدى-إليكتريك
أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى إليكتريك

وأفصحت المجموعة فى 5 أغسطس الجارى عن توقع إحدى شركاتها التابعة عقد أعمال شبكة كهرباء داخلية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديدة بقيمة 190 مليون جنيه.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد جرى توقيعه بتاريخ 4 أغسطس مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد.

وجرى التوقيع مع شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة)، ويختص التعاقد بإنشاء شبكة كهرباء داخلية (بجهد متوسط ومنخفض) لخدمة 20 ألف فدان مستصلح جديد بشرق العوينات.

ومن المقرر أن تجرى أعمال الشبكة بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم الانتهاء منها وتسليمها فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع واستلام الدفعة المقدمة للاتفاق.

وبلغ إجمالى حجم عقود الكهرباء التى وقعتها مجموعة شركات السويدى بشرق العوينات حوالى 665 مليون جنيه منذ العام الماضى (شاملة قيمة العقد الجديد).

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وتمتلك مجموعة السويدى أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول حول العالم ، وهى شركة مملوكة لأفراد أشقاء من عائلة السويدى، ويشغل المهندس أحمد السويدى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.

وتعمل الشركة فى 5 قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وشرعت المجموعة خلال الفترة الماضية فى إجراءات إتمام عملية الاستحواذ على شركتين آسيويتين إحداهما إندونيسية والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

وتقول المجموعة، إن هذه الاستحواذات الجديدة سترفع إجمالى مصانعها فى مجال المحولات إلى ستة مصانع ، بما يتوقع معه ارتفاع الطاقة الإنتاجية السنوية بأكثر من الضعف لتصل إلى 30 ألف ميجا فولت آمبير.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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