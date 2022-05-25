«السويدي إليكتريك» تقفز بإيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه في 3 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة بـ12.9 بلغت مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 16.2 مليار جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 828.2 مليون جنيه خلال الربع، مقارنة بـ769.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 12.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بخسائر بلغت 63.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب، إن نتائج الأعمال تشير إلى تجاوز شركته للصعوبات الضخمة التى تعرض لها الاقتصاد العالمى خلال الربع الأول، بما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في مرونة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات.

السويدى إليكتريك: انتعاش قطاعى الأسلاك والكابلات والمقاولات سبب ارتفاع الإيرادات

السويدى إليكتريك

وفسرت الشركة فى بيان موازٍ مرسل للبورصة الأربعاء ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول بانتعاش أعمال قطاعات الأسلاك والكابلات والمقاولات.

واحتل قطاع الأسلاك والكابلات المركز الأول في إيرادات الشركة بنسبة مساهمة 47.5% من إجمالي المبيعات المحققة خلال الربع الأول ليسجل 9.3 مليار جنيه تقريبًا.

وحل قطاع مشروعات المقاولات في المركز الثاني بنسبة 41.5% من إجمالى المبيعات، ليسجل 7.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وفقا للإفصاح التفسيرى لنتائج الأعمال.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات،قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام الماضى

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (9 فبراير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 52.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 39.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وقفزت صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تراجع صافي الربح إلى 1.1 مليار جنيه خلال نفس العام المالي، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.