«السويدي إليكتريك» تفوز بعقد كابلات «المنصورية – الهضبة»

فازت شركة إيجيتك (السويدى إليكتريك) بمناقصة توريد وتركيب الكابلات الكهربائية بجهد 66 كيلو فولت فى منطقة «المنصورية – الهضبة»، المجاورة للمتحف المصرى الكبير.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المال» أن الشركة فازت بالمناقصة بقيمة تتجاوز 185 مليون جنيه، بعد منافسة شرسة مع 5 شركات محلية وأجنبية هى الرياض السعودية، وإنيرجيا، والجيزة باور، والجيزة لصناعة الكابلات، وكابلات مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستقوم بتوريد وتركيب مسارين، الأول هو «المنصورية – الهضبة 1» بطول 3.5 كيلومتر، والثانى «المنصورية – الهضبة 2»، بطول نحو 4 كيلومترات وذلك بمنطقة المتحف المصرى الكبير ومحيطها.

ويتضمن العقد توريـد وتركيب الكابلات الأرضية (جهد منخفض)، إلى جانب كابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام «تسليم مفتاح» اللازمة لربط محطة محولات المنصورية 66/11 كيلو فولت بمنطقة كهرباء القاهرة بكابلات من النوع XLPE .

وأضافت المصادر أنه سيتم تمويل العقد عبر الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن اعتمادات مشروعات خطوط وكابلات الجهد العالى بموازنة العام المالى 2023/2022 لمنطقة كهرباء القاهرة، بمدة تنفيذ 6 أشهر تبدأ من تاريـــخ خطاب الإسناد.

وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضخ استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال العام المالى 2023-2022، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات على العام المنتهي.

وبلغ إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يناير الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات فى ديسمبر 2015.

ويصل إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء إلى 37 مليونًا على مختلف الجهود المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولها إلى 40 مليونًا بنهاية 2022.