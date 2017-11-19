السويدي إليكتريك تفاوض EDF لإنشاء مركز لصيانة محطات الكهرباء

❏ رئيس الشركة: نستهدف زيادة الصادرات %20 عمر سالم تخطط شركة السويدي إليكتريك، لإنشاء مركز لصيانة محطات الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وكشف المهندس أحمد السويدي، رئيس الشركة - فى تصريحات خاصة لـ «المـال» – عن إجراء مفاوضات حالياً مع هيئة كهرباء فرنسا «EDF» لبحث إمكانية

❏ رئيس الشركة: نستهدف زيادة الصادرات %20

عمر سالم

تخطط شركة السويدي إليكتريك، لإنشاء مركز لصيانة محطات الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وكشف المهندس أحمد السويدي، رئيس الشركة – فى تصريحات خاصة لـ «المـال» – عن إجراء مفاوضات حالياً مع هيئة كهرباء فرنسا «EDF» لبحث إمكانية إنشاء هذا الكيان، بالتحالف معها ، وذلك فى ضوء زيادة عدد مشروعات الطاقة فى مصر، وارتفاع الفائض فى الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة.

وتنفذ مصر عدة مشروعات ضخمة فى قطاع الكهرباء، تضم محطات «سيمنس» بقدرة 16 ألف ميجاوات، وأخرى للطاقة المتجددة بقدرة 2 ميجاوات، ومشروعات للضخ والتخزين بإجمالى طاقة تصل لنحو 20 ألف ميجاوات خلال السنوات الحالية.

وأشار «السويدى» إلى أن شركته تجرى حالياً مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة، للحصول على 6 قطع أراض لبناء وتملك وتشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح؛ بقدرة مركبة 100 ميجاوات لكل محطة بنظام «IPP» على أن تقوم الشركة ببيعها لعملائها بناء على اتفاقية لحق الانتفاع بأرض المشروع لمدة 25 سنة بين الهيئة والشركة.

وكشف عن أن الشركة تسعي إلى زيادة حجم صادراتها خلال 2018 بنحو %20 ، موضحاً أن التصنيع أصبح مجزيا للسوق المحلية وللتصدير، مشددا على أن مصر بعد تحرير سعر الصرف، باتت قادرة على منافسة الصين والهند.

ولفت إلى أن شركته تصدر %70 من إنتاجها لحوالى 110 دولة فى أنحاء العالم، وتسعي لزيادة تلك الصادرات.

وأضاف أن الشركة تمكنت من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعي توليد كهرباء عبر الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، بالتعاون مع التحالفات الدولية ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

وكان 30 شركة وتحالفا عالميا ومحليا، تمكنوا من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة للمرحلة الثانية من إجمالى 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، و8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ للمشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، و7 سنتات لطاقة ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.

وكانت الشركة حققت صافى ربح مجمع، بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 1.556 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام الحالى، مقابل 720.732 مليون، للعام الماضى، و بلغت إيراداتها 11.462 مليار جنيه فى الربع الثالث، مقابل 4.873 مليار قبل عام.