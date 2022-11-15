السويدي إليكتريك تضاعف إيراداتها بنسبة 53% إلى 62.5 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال مجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها بنسبة 53% تقريبًا إلى 62.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بـ40.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وكشفت قوائم السويدي إليكتريك المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 54.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بـ35.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 3.3مليار جنيه تقريبا خلال الفترة ، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 957 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

السويدي إليكتريك : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.29 جنيه حتى سبتمبر

أحمد السويدي

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.29 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.95 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وعبر أحمد السويدي العضو المنتدب، عن اعتزازه بنتائج شركته المالية خاصة خلال الربع الثالث الذى شهد طفرة على مستوى المبيعات وصافى الربح ،مدعوما بالأداء القوي فى مختلف قطاعات الشركة .

وقال السويدي إن هذه النتائج تشير إلى تجاوز شركته للصعوبات الضخمة التى يعرض لها الاقتصاد العالمى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في مرونة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات.

وفسرت الشركة فى بيان موازٍ مرسل للبورصة الثلاثاء، ارتفاع إيراداتها خلال التسعة أشهر بانتعاش أعمال قطاعات الأسلاك والكابلات والمقاولات.

قطاع الأسلاك والكابلات يسجل إيرادات منفردة بقيمة 30.2 مليار جنيه

واحتل قطاع الأسلاك والكابلات المركز الأول في إيرادات الشركة بإجمالي مبيعات بلغت 30.2 مليار جنيه حتى سبتمبر بنسبة ارتفاع 49.1% عن الفترة المقارنة من 2021.

وحل قطاع مشروعات المقاولات في المركز الثاني بإجمالى المبيعات بلغت 26.3 مليار جنيه بنهايةسبتمبر بنسبة ارتفاع 56% تقريبًا، وفقا للإفصاح التفسيرى لنتائج الأعمال.

أما قطاع المنتجات الكهربائية فقد ارتفع نموه بنسبة 61.2% ليسجل 5.9 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات،قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

نتائج سابقة : ارتفاع إيرادات النصف الأول إلى 39 مليار جنيه

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة لمجموعة السويدي، ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بـ26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 33.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بـ22.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 23 أغسطس الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 2 مليار جنيه تقريبا خلال النصف، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 55.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 18.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة بـ12.9 بلغت مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

ارتفاع إيرادات السويدي إليكتريك إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام الماضى

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (9 فبراير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 52.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 39.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وقفزت صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تراجع صافي الربح إلى 1.1 مليار جنيه خلال نفس العام المالي، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.