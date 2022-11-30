السويدي إليكتريك تشتري 2 مليون سهم خزينة خلال جلستين في البورصة المصرية

نفذت شركة السويدي إليكتريك-أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر- عمليتي شراء 2 مليون سهم خزينة خلال جلستين في البورصة المصرية فى إطار خطة دعم الورقة المالية المتداولة في السوق.

وأفصحت السويدي إليكتريك عن تنفيذ صفقة بمليون سهم خزينة خلال جلسة الأربعاء ، كما نفذت صفقة شراء مماثلة بمليون سهم خلال جلسة الثلاثاء ضمن خطة دعم السهم.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى 29 سبتمبر الماضى خطة لشراء 18 مليون سهم خزينة من سوق التداول لدعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة خلال 3 أشهر.

السويدي إليكتريك: برنامج شراء أسهم الخزينة ممتد حتى 5 يناير 2023

البورصة المصرية

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة وقتها، إن عمليات الشراء ستجري فى البورصة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 29 سبتمبر2022 وتنهى 5 يناير المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن سعر عمليات الشراء سيكون بنفس سعر الجلسة عبر شركتي الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

كما نوهت إلى أن تمويل برنامج شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية،متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة. تبلغ الكمية المخطط شراؤها (1.98%).

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات ، جى بى أوتو ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية،ابن سينا فارما.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 62 مليار جنيه في تسعة أشهر

يبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 53% تقريبًا إلى 62.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بـ40.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.29 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.95 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وتعمل الشركة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادات والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.