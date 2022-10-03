«السويدي إليكتريك» تشتري مليون سهم خزينة في إطار خطة دعم الورقة المتداولة

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أكبر شركات الخدمات الكهربائية فى مصر، شراء مليون سهم خزينة من سوق التداول فى إطار خطة دعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن عملية الشراء جرت بنفس سعر التداول للسهم خلال جلسة الشراء.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى 29 سبتمبر الماضى خطة لشراء 18 مليون سهم خزينة من سوق التداول لدعم الورقة المالية المتداولة فى البورصة خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة وقتها، إن عمليات الشراء ستجري فى البورصة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من 29 سبتمبر2022 وتنهى 5 يناير المقبل.

السويدي إليكتريك تختار فاروس والمجموعة المالية للسسمرة لتنفيذ أعمال الشراء

بنك الاستثمار ” الأهلى فاروس”

وأشارت الشركة إلى أن سعر عمليات الشراء سيكون بنفس سعر الجلسة عبر شركتي الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

كما نوهت إلى أن تمويل برنامج شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية،متوقعة أثرا إيجابيا على السهم خلال الفترة القادمة. تبلغ الكمية المخطط شراؤها (1.98%).

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات ، جى بى أوتو ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب لمستحضرات الأدوية،ابن سينا فارما.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 39 مليار جنيه في النصف الأول

ويبلغ رأسمال السويدي إليكتريك الحالي 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وتعمل الشركة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادات والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بـ26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (23 أغسطس) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 33.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع 22.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 2 مليار جنيه تقريبا خلال النصف، مقارنة مع صافى ربح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع نحو 55.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ، ارتفاع إيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة مع 12.9 بلغت مليار جنيه خلال عام 2021.