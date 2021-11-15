«السويدي إليكتريك» تسجل 40.8 مليار جنيه إيرادات فى تسعة أشهر

السويدي إليكتريك تفصح عن نتائج أعمالها وتعلق عليها حتى سبتمبر الماضى

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى 40.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع تكاليف الشركة إلى 35.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 27.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى أرباح المجموعة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافى ربح بلغ 1.9 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافى ربح قدره 957 مليون جينه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

السويدي إليكتريك: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.06 جنيه

السويدى إليكتريك

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.07 جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بنصيب بلغ 0.8 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب للشركة، إن نتائج الأعمال تأثرت إيجابيا بنمو إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات وقطات المنتجات الكهربائية خلال الربع الثالث على وجه الخصوص.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع الأسلاك والكابلات فى إجمالى إيرادات النصف الأول حوالى 55.7% بما يعادل 20.3 مليار جنيه، بينما بلغت ساهم قطاع المقاولات نحو 16.5 مليار جنيه من الإيرادات.

كما وصلت مساهمة قطاع العدادات لنحو 1.8 مليار جنيه، فى حين ساهم قطاع المحولات بنحو 1.4 مليار جنيه ، كما ساهم قطاع المنتجات الكهربائية بنحو 700 مليون جنيه خلال الفترة.

وبلغ حجم المشروعات المتعاقد عليها فى قطاع المقاولات 57 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، بينما تعاقدت على مشروعات فى مجال العدادات والمحوالات بقيمة 110مليون يورو، 113 مليون دولار على التوالى.

السويدي سجلت إيرادات بقيمة 26 مليار جنيه فى النصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 26 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 22.2 مليار جنيه خلال النصف الأول مقارنة بتكاليف بلغت 17.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفز صافى أرباح المجموعة إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بصافى ربح بلغ مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تسجيلها صافى ربح قدره 55.9 مليون جينه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح بلغ 21.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

ارتفاع إيرادات المجموعة خلال العام الماضى إلى 46.4 مليار جنيه

السويدى إليكتريك

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للمجموعة تسجيلها إيرادات بقيمة 46.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، بنسبة انخفاض سنوى طفيفة 1% تقريبا عن عام 2019.

وتراجع صافى ربح المجموعة إلى 3.03 مليار جنيه خلال عام 2020، بانخفاض قدره 25% عن العام المالى السابق المنتهى ديسمبر 2019.

ووافقت عمومية المجموعة فى 5 أبريل الماضى على صرف أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 867.7 مليون جنيه بواقع 40 قرشا للسهم.

وتمتلك السويدى اليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى خمسة قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير.المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتارخ 10 أكتوبر الماضى.