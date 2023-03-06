السويدي إليكتريك تدعو المساهمين لمناقشة توزيع أرباح بقيمة 855 مليون جنيه

دعت شركة السويدي إليكتريك الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد يوم 10 أبريل المقبل لمناقشة توزيع أرباح نقدية بقيمة 855.7 مليون جنيه بواقع 0.4 جنيه للسهم عن نتائج أعمال العام الماضي.

ومن المقرر أن تناقش عمومية السويدي إليكتريك، بنودًا أخرى حول القوائم المالية المجمعة والمستقلة وتقارير مراقب الحسابات والحوكمة عن نتائج عا 2022، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وأظهرت أحدث

للشركة، ارتفاع إيراداتها لمستوى تاريخي بلغ 92.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع نحو 60.5 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت قوائم السويدي المجمعة المرسلة للبورصة (1 مارس 2023) ارتفاع تكاليف الشركة إلى87.6 مليار جنيه خلال 2022، مقارنة مع نحو 52.1 مليار جنيه خلال عام 2021.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 5.7 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2022 مقارنة مع صافي ربح بلغ 3.8 مليار جنيه خلال عام 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 1.1 مليار خلال العام المالي السابق.

السويدي إليكتريك: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 2.28 جنيه حتى ديسمبر

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 2.28 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 1.49 جنيه للسهم خلال العام المالي السابق 2021.

وعبر أحمد السويدي العضو المنتدب، عن اعتزازه بنتائج شركته المالية خاصة خلال العام الماضي رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية والضغوط التضخمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

واقترح السويدي توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.4 جنيه للسهم على أن تعرض على الجمعية العامة للمساهمين لمناقشتها في أقرب الآجال.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 53% تقريبًا إلى

خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع 40.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وكشفت قوائم المجمعة المرسلة للبورصة (15 نوفمبر 2022) عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 54.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة مع 35.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 3.3مليار جنيه تقريبا خلال الفترة ، مقارنة مع صافي ربح 2.5 مليار خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع نحو 957 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.29 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.95 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

ارتفاع إيرادات النصف الأول الأول إلى 39 مليار جنيه

وأظهرت

سابقة لمجموعة السويدي، ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع 26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 33.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع 22.2 مليار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 23 أغسطس الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 2 مليار جنيه تقريبا خلال النصف، مقارنة مع صافى ربح بلغ 1.7 مليار خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع نحو 55.9 مليون خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ، ارتفاع إيرادات الشركة إلى

خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة مع 12.9 مليار خلال العام السابق 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

السويدي إليكتريك تسجل إيرادات بقيمة 60.5 مليار جنيه خلال 2021

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى

خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (9 فبراير 2022) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 52.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة مع تكاليف بلغت 39.3 مليار خلال عام 2020.

وقفز صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.3 مليار تقريبا خلال عام 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تراجع صافي الربح إلى 1.1 مليار جنيه خلال نفس العام المالي، مقارنة مع صافي ربح بلغ 2.2 مليار خلال عام 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة مع نصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال عام 2020

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات،قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 أكتوبر الماضى.