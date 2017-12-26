السويدي إليكتريك تتعاقد مع المجتمعات العمرانية لإنشاء محطة محولات بدر2

رجب عزالدين:أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توقيع شركتها التابعة السويدى للتجارة والتوزيع عقد إنشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 477 مليون جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.وتتفاض السويدى إليكتريك حليا م

رجب عزالدين:

أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توقيع شركتها التابعة السويدى للتجارة والتوزيع عقد إنشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 477 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وتتفاض السويدى إليكتريك حليا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس بقيمة نصف مليار يورور.

وأعلنت الشركة فى 20 نوفمبر الجارى عن دخولها مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراض، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.

وقفزت أرباح الشركة إلى 1.56 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 746.6 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.

